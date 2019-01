El Extremadura acelera en el mercado y ata a Nando García

El Extremadura tiene muy claras sus prioridades en el mercado de invierno y no quiere que el mes de enero le distraiga de sus principales obligaciones. Tal vez por ello, el club azulgrana está aprovechando los primeros días de apertura del mercado invernal para apuntalar todo lo que necesita su plantel. Tras la posible llegada de Javi Álamo (aún no oficial, pero ya entrenando con los azulgranas desde hace dos días), el Extremadura tiene atada otra incorporación. Se trata de Fernando García Puchades (Valencia, 1994), un extremo derecho que llegaría a Almendralejo en calidad de cedido por el Alavés. La operación no ha sido confirmada aún por los clubs, aunque el futbolista habría dado luz verde a su llegada al cuadro azulgrana.

Conocido futbolísticamente como Nando García, este joven extremo valenciano ha jugado durante la primera parte de la temporada en el FC Sochaux de la Ligue 2 francesa, donde ha sido protagonista en 18 partidos anotando un gol. Sus ganas de mostrarse en España y la necesidad del Alavés de verle competir en el fútbol nacional para repescarlo de cara al próximo curso han podido hacer viable su llegada al Extremadura.

Este atacante veloz se desenvuelve principalmente por la banda derecha, siendo la habilidad y el desborde, tanto por dentro como por fuera, sus principales virtudes. Forjado en la cantera del Valencia, llegó a realizar la pretemporada con el primer equipo valenciano en el verano de 2017. Pese a su juventud, Nando García cuenta con una importante experiencia en Segunda División. Siendo jugador valencianista fue cedido un año en Córdoba y otro en Oviedo, jugando más de 30 encuentros en ambos clubs. A partir de ahí lo firmó el Alavés, equipo que el pasado año lo cedió al Lorca Deportiva, también en Segunda División.

Si el Extremadura termina confirmando las llegadas de Javi Álamo y Nando García, el cuadro de Rodri contaría ya con los extremos suficientes para abordar la segunda parte del campeonato, ya que en esa posición también juega Diego Capel y, habitualmente, aparece Kike Márquez de falso interior.

La jornada de ayer fue movida en los despachos del Extremadura en cuestión de fichajes. En las últimas horas también se ha hablado de la posible llegada de Fran Cruz, un central cordobés de 27 años que ha jugado en los últimos meses en el Miedz Legnica de la primera división de Polonia. Este futbolista también tiene una dilatada trayectoria en Segunda División, donde ha jugado las últimas seis campañas en equipos como Córdoba, Alcorcón, Llagostera, Mirandés y Lorca.

Alex, feliz / En la jornada de ayer pasó por sala de prensa el lateral extremeño Alex DíeZ, quien salió al paso de los rumores sobre posibles ofertas que pueda tener sobre la mesa: «Yo tengo contrato aquí y estoy contento. Estoy donde quiero estar, aunque siempre es bonito que clubs importantes se interesen por ti».

El defensor azulgrana ha abogado por ser más fuertes en el Francisco de la Hera y considera que el mercado invernal en ningún caso romperá la buena armonía del vestuario.