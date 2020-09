El Extremadura Arroyo de Flavia Lima ya entrena al completo

La colocadora vasca María Larrakoetxea ha sido la última jugadora en incorporarse a la disciplina del Extremadura Arroyo y de esta forma, la entrenadora del equipo, la brasileña Flavia Lima, puede dirigir ya a la escuadra extremeña al completo, en las dobles sesiones de trabajo diarias que comenzaron la semana pasada.

Larrakoetxea, que llega en un notable estado de forma, ha afirmado tras su primer entrenamiento que "es que como si no hubiera pasado el tiempo, me he sentido igual que cuando milité años atrás en este equipo y puedo asegurar que el caudal de ilusiones que entonces experimenté, sobre todo cuando logramos el ascenso a Superliga Femenina, es igual o superior". La colocadora ya jugó en el Extremadura Arroyo en las temporadas 2012-13 y 2013-14.

La vasca subraya que la plantilla configurada para la temporada 2020-21 "es muy buena, tenemos un gran grupo, con muchas ganas de trabajar y de luchar por los puestos de privilegio de la Superliga Femenina 2". En este sentido ha señalado que la formación arroyana "está deseando culminar esta importante fase de la pretemporada, básica para posteriormente poder ofrecer una buena condición en el resto de la campaña, con un alto grado de consecución de metas".

"De esta forma podremos llegar a los partidos de preparación con los objetivos marcados por Flavia, y es ahí donde podremos comenzar a analizar nuestros sistemas de juego y nuestra evolución del mismo, que concretarán después nuestro nivel de competitividad", ha concluido.