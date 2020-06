El Extremadura busca razones para creer

Quedan 24 puntos y el Extremadura necesita en torno a 17 para agarrarse a la categoría. Las matemáticas todavía no le dan la espalda al conjunto de Almendralejo, pero las hojas del calendario están volando a un ritmo vertiginoso y la diferencia con respecto a los puestos de permanencia en Segunda no mengua. No lo hace porque al Extremadura le faltan victorias y porque los empates, cada semana, están más cerca de las derrotas que de los triunfos. Y para que lleguen esas victorias, hay que creer en ellas. Y ahí está el equipo azulgrana, buscando ese balón de oxígeno que le permita tener fe en que sí, se puede.

«Estoy orgulloso, una vez más, de estos jugadores. De estos leones. Son muy grandes y lo que quiero es que los aficionados vean que ese orgullo y esa garra es lo que están sosteniendo para mantener la imagen histórica de este equipo», dijo Manuel Mosquera tras el empate del pasado sábado en Málaga. El punto dejó un regusto amargo en la expedición azulgrana. En cualquier otro momento de la temporada, sería un puntazo en La Rosaleda. Pero ahora, todo lo que no es ganar, se antoja corto.

Entre las señales para creer en que todavía hay vida, el Extremadura sacó a relucir una notable mejoría de juego con respecto al último encuentro ante el Albacete. Desde luego, peor no podía jugarse. El equipo dio un paso adelante en personalidad y estuvo mejor que el Málaga con balón y en el apartado físico. Especialmente bien estuvo Zarfino, que tiró de esa garra que tanto gusta en Almendralejo para liderar a los suyos. Su gol y su abrazo, primero con todo el banquillo y luego, de manera muy efusiva, con el técnico Manuel, evidencian que es un tipo de los que no se rinden.

La segunda parte le sirvió al técnico azulgrana para darse cuenta de que el esquema natural del 4-4-2 (o 4-2-3-1) le sienta mejor a su equipo que el 4-3-3 que no ha funcionado en dos partidos y medio. Con el esquema natural, Alegría está más acompañado en ataque y el equipo pisa más área, que es lo que necesita.

Otra clave para seguir creyendo es la recuperación de hombres importantes para la causa. El último fue Kike Márquez, que ayer jugó sus primeros minutos tras varios meses fuera por lesión. El sanluqueño está forzando la maquinaria para poder ayudar a los suyos. Sus minutos sobre el césped dieron mucho temple, control y criterio al Extremadura con balón. Su calidad y pausa permite a los suyos disponer de más clarividencia para ordenar los ataques. Su concurso se antoja fundamental.

Fue un partido especial para Casto Espinosa, portero azulgrana, que cumplió 50 partidos oficiales con la elástica del Extremadura. «Estoy feliz porque represento a mi tierra en un club que estamos tratando de hacer más grande». Tiene claro que su equipo ha mejorado la imagen ofrecida en casa, pero considera que «no hay tiempo de pensar si lo hemos hecho bien o mal. El martes tenemos una oportunidad de cambiar la imagen en casa. No hay que mirar qué rivaltenemos».

El Extremadura vuelve a jugar este martes en el Francisco de la Hera ante el Real Zaragoza (21.45 horas), un equipo que viene de perder en casa 0-2 ante el Almería. Manuel, que nunca se rinde, ha pedido a su afición que «la gente transmita energía. Que los jugadores sientan esa energía. Este punto de Málaga será un peldaño más para multiplicar cuando tengamos una victoria. Que va a llegar».