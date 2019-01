El Extremadura, con un cambio radical en busca de la salvación

Al Extremadura le ha costado dos décadas volver a ser de fútbol profesional. Y a tenor de lo visto en este mercado invernal, tiene muy claro que no quiere dejar escapar este status a las primeras de cambio. La marcha de Enric Gallego al Huesca dejó huérfano de gol y de potencial al cuadro azulgrana, metido desde hace semanas en descenso. Pero esa venta ha sido la llave mágica para poder ir al mercado de invierno con dinero fresco y el potencial que otros clubs no tenían. Hoy se cierra a las doce de la noche esta ventana de fichajes y, para entonces, el Extremadura tiene previsto haber hecho hasta once incorporaciones. Y no que nadie descarte la docena.

El conjunto azulgrana confirmó ayer lo que era un secreto a voces: la llegada de Alfredo Ortuño a Almendralejo. El delantero murciano llega al Extremadura cedido por el Albacete hasta final de temporada. Fue firmado por los manchegos como un fichaje estrella el pasado verano después de que hace dos años en Cádiz rompiera registros con 17 goles en Segunda. Sin embargo, la falta de hueco en una delantera potente como la del equipo de Ramis no le han dado ni las oportunidades ni los minutos que Ortuño esperaba. Y ayer ya entrenó con sus nuevos compañeros en la concentración en Montecastillo.

Si todo marcha como está previsto, el Extremadura hará once incorporaciones en esta ventana de enero. Ya están confirmadas nueve llegadas: Bastos (Reus), Fran Cruz (Polonia), Perone (Real Zaragoza), Nando (Alavés), Javi Álamo (sin equipo), Lolo González (Real Oviedo), Reyes (Superliga China) y Ortuño (Albacete). El club está pendiente de dar luz verde al fichaje de Dani Schahin, que llegaría del fútbol egipcio. Y también está previsto que aterrice en tierras extremeñas el punta Dani Romera, cedido por el Cádiz. No obstante, esta operación se ha enquistado al no encontrar el Cádiz un hombre de garantías para su relevo. Los andaluces se fijaron en Alex Alegría, pero el Betis no ha querido cederle al estar molesto con la operación que ha llevado a Vallejo al Valencia y no al cuadro verdiblanco, como se había negociado. El Extremadura está pendiente de ese efecto dominó para hacerse con Romera, con el que tiene acordadas todas las condiciones.

Y que nadie descarte una sorpresa más a lo largo de este jueves. Manuel Franganillo ya dijo que se haría un esfuerzo «titánico» para hacer una plantilla compensada y que se va a esperar hasta el último minuto. En caso de llegar algún jugador más podría ser o un hombre de banda o un centrocampista de creación.

OPERACIÓN SALIDA / El Extremadura también anunció ayer la rescisión de Vincenzo Rennella de mutuo acuerdo. El delantero franco-italiano, que había regresado a España procedente del Miami FC, no ha rendido al nivel esperado. Ha jugado doce partidos (seis de titular), sin goles. Su bagaje apenas cuenta una asistencia en un partido sentenciado ante el Rayo Majadahonda. Su destino podría ser el Ibiza de Segunda B.

Se suma a la baja de Iñigo López y se esperan las de Alex Barrera, Borja García, Balbi, Djalo y Airam Benito. Algunos como Airam Benito o Borja García podrían salir cedidos. Al resto se les busca equipo y no se descarta la rescisión del contrato con alguno.

CONCENTRACIÓN / Este carrusel de operaciones se está sucediendo con el equipo aislado de la ciudad y concentrado en las instalaciones de Montecastillo, en Jerez de la Frontera, donde realizará hoy la última de las cinco sesiones de entrenamiento programadas. A partir de mañana, se ejercitará en la ciudad deportiva para preparar el partido ante el Sporting.

Para ese partido, el conjunto azulgrana sigue pendiente de José Antonio Reyes, quien todavía no ha recibido el transfer del fútbol chino para poder debutar. Ésta es una de las preocupaciones que tiene el cuerpo técnico, ya que para afrontar el choque del domingo no cuenta con Kike Márquez, suspendido por acumulación de tarjetas.