El Extremadura confía en el efecto Reyes para reaccionar

El fútbol tiene ese componente de irracionalidad que lo convierte en una pasión por encima de un deporte. En ocasiones, aficiones y clubs tratan de agarrarse a uno de esos elementos externos que terminan siendo influyentes en el verde, aunque jueguen más en las páginas de los periódicos que dentro de las líneas del terreno de juego. El Extremadura, que lleva tan sólo una victoria en los últimos diez encuentros, trata de encontrar un amuleto que le haga recuperar la sonrisa perdida. Y en esas ha aparecido José Antonio Reyes, un futbolista diferencial que ya ha advertido que no viene a ser el salvador, pero en cuya figura recae gran parte de la esperanza azulgrana. Su efecto en el campo, y el que pueda ejercer sobre sus compañeros, está llamado a ser parte del punto de inflexión que el Extremadura busca hoy (18.00 horas) en el estadio Martínez Valero, donde le espera un rival directo por la salvación: el Elche.

Es un partido crucial para todos los estamentos del club. Primeramente, para el propio equipo. Tras el empate en la primera vuelta a dos goles, el encuentro ante el Elche dictamina el golaveraje particular entre ambos conjuntos, por lo que puede ser un encuentro casi de cuatro puntos.

En segundo lugar, para el entrenador. La mala dinámica de resultados, llevar seis semanas en descenso y el tropiezo casero del pasado fin de semana ante el Rayo Majadahonda pusieron en el alambre a Rodri, cuestionado en el banquillo. El técnico barcelonés dice no sentirse cuestionado, «pero entiendo que esto es fútbol y cuando no se consiguen resultados es normal lo que piensa la gente. Hay un trabajo detrás y los resultados muchas veces no van en consonancia con ese trabajo», puntualizaba ayer.

El técnico ha revolucionado la convocatoria para un partido determinante. José Antonio Reyes y Dani Schahin son las grandes novedades en su lista de 18. El primero se esperaba e, incluso, puede ser titular, aunque ayer Rodri comentó que «hay que estar tranquilos y tener calma con él para meterlo poco a poco». El segundo, Schahin, esperará su oportunidad en el banquillo. Aunque Rodri argumentaba que aún le quedaban semanas para ponerse físicamente a tono, las urgencias apremian y el delantero alemán tratará de aparecer al rescate.

Fuera de la convocatoria se ha quedado Willy, la principal sorpresa, junto a Chuli, Bastos, Lolo González y Javi Álamo, todos por decisión técnica. Tampoco ha viajado Perone, por lesión.

Todo apunta a que Pomares volverá al lateral izquierdo y que Alex Díez continuará en el derecho. Rodri no romperá su doble volante y queda por saber quién será el mediapunta, si Reyes o Kike Márquez. «Sabemos que va a ser un partido muy difícil ante un rival al que le he visto muchos partidos y por méritos, tal vez, debería ir clasificado más arriba de donde está», ha señalado el técnico del Extremadura.

El rival / El Elche afronta la cita con las bajas de Neyder y Borja Martínez, pero con la recuperación de uno de sus mejores hombres, Iván Sánchez, quien entrará en la convocatoria, aunque mantiene la duda de si iniciará de principio o desde el banquillo. Tampoco estará Olmo, sancionado, aunque en su lugar vuelve al centro de la zaga Verdú.

Pacheta, técnico del Elche, no quiso ahondar más sobre su polémica con los árbitros, aunque dijo que le van a «encontrar» si siguen los errores. Hoy, en el Martínez Valero, otra final más para el Extremadura.