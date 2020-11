El Extremadura crea un buscador digital para que sus socios encuentren su asiento

El Extremadura sigue tremendamente ilusionado con la vuelta de su afición al Francisco de la Hera. Desde el área social de la entidad llevan semanas trabajando para este momento y quieren tener todo atado para que el primer encuentro de liga con público, el domingo ante el Talavera, todo salga bien “y podamos demostrar, como ya lo hemos hecho, que nuestro estadio es seguro ante el covid-19”, comenta Juan Soria, uno de los responsables en organizar esta parte logística en seguridad y prevención.

El club ha anunciado un buscador digital para que cada abonado, a través de su número de socio, pueda encontrar su asiento exacto en el Francisco de la Hera, es decir, tanto la fila como el número de asiento provisional de esta temporada. Hay que recordar que, por motivos de distancia social de seguridad, ha de haber dos asientos libres entre aficionados, por lo que hay muchos carnés que no coinciden con el asiento real a ocupar. “Pedimos a todos los socios que tengan comprensión con este tema y que todos van a poder ver el fútbol en un lugar muy similar al que pagan por su abono. No obstante, tengo que decir que la gente está siendo bastante consecuente con este tema y está dando muchas facilidades”, asegura Soria.

El club ha querido dejar claro que se trata de una medida temporal mientras tenga que haber distancia social de seguridad en los estadios. Además de la creación de este buscador digital, que el Extremadura tiene alojado en su página web y ha colgado ya en sus diferentes perfiles sociales, también tienen previsto colocar tablones impresos en la zona de taquillas para aquellos abonados que quieran visualizar su asiento y fila exactos. “Además, si alguien tiene dudas, le pedimos que acuda a las taquillas y nosotros le resolvemos todo”, indica Juan Soria.

Otra de las novedades es que se han colocado pegatinas en todos los asientos con el nombre de cada abonado y el número de socio para tener un detalle con cada abonado y que vean su asiento este año más personalizado.

Formulario

Desde el Extremadura insisten en la necesidad de que todos los asistentes el domingo al fútbol acudan con el formulario de localización relleno e impreso, “ya que ahora mismo esto es algo más importante que el propio carnet. Si me viene un abonado y me dice que se le ha olvidado su abono, pero sabemos que lo tiene, nos da igual, pero sin el formulario no puede pasar nadie”.

El club tiene pensado instalar alguna mesa cerca de las taquillas con algunos impresos por si a alguien se le olvide, aunque ruega que estén los socios muy pendientes a este detalle.

Manuel, duda

A lo largo de este jueves, Manuel Mosquera se someterá a la prueba del covid-19 para saber si arroja ya un resultado negativo y puede estar en el banquillo en el partido ante el Talavera. “Que esté o no es lo de menos, lo importante es que ya puede estar una afición y eso es esencial para nosotros. No me gusta poner excusas, pero estoy convencido de que hemos sido uno de los principales equipos perjudicados por no poder entrar a nuestra afición en el campo. Estoy seguro que el año pasado, con nuestra afición, hubiéramos ganado en casa algunos partidos que se nos escaparon y que podrían haber sido claves”, indica el gallego, que está guardando aislamiento domiciliario por su positivo, aunque se encuentra bien al ser asintomático.