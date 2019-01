El Extremadura desbloquea el límite salarial para poder fichar

El Extremadura podrá fichar en el mercado de invierno. Pese a tener bloqueadas las inscripciones de nuevos jugadores en la primera semana de enero tras no poder validar una serie de acuerdos con patrocinadores en LaLiga, el Extremadura podrá desbloquear hoy mismo la situación después de la intervención personal del alcalde de la ciudad, Pepe García Lobato, para la tramitación de un documento que valida el patrocinio del consistorio con el Extremadura ante el máximo organismo de LaLiga. El propio presidente del club, Manuel Franganillo, declaró ayer en la radio del Extremadura UD que «la intervención del alcalde ha sido clave para inscribir a Casto. Estamos muy contentos con la gestión del ayuntamiento en este tema», apuntaba el presidente.

El Extremadura espera que hoy pueda ser inscrito el meta extremeño y que pueda viajar a Lugo con el resto de convocados para el partido del domingo. Franganillo también espera que ese tope salarial aumente cuando quede registrado el patrocinio con la Junta de Extremadura: «también estamos contentos con la Junta, aunque falta una cantidad de su compromiso que esperamos tenerla antes del cierre de esta ventana de fichajes».

Franganillo explicó que no se han podido efectuar fichajes e inscripciones hasta la fecha porque el club esperaba una documentación de estos contratos con patrocinadores que «burocráticamente se ha retrasado más de lo que habíamos previsto». Sin embargo, el presidente azulgrana estaba muy contrariado con alguna información a nivel nacional que había comparado el caso del Extremadura con el del Reus. «Son anuncios sensacionalistas y han tenido que rectificar. Se han colado tres pueblos. A fecha de hoy, el Extremadura no tiene deudas con nadie. No se pueden comparar unos casos con otros», puntualizó.

Enric Gallego y borja / Franganillo también ha confirmado que todavía no ha habido una oferta en firme por Enric Gallego, «aunque las llamadas de otros clubes ya son más insistentes y el tema está en ebullición. Nosotros estamos felices con Enric, pero sabemos que tiene 32 años y le puede llegar la oferta de su vida. Su calidad humana y futbolística, y su compromiso, hemos de ternlo en cuenta», apuntó el dirigente.

Una buena noticia para el Extremadura es la recuperación total de Borja García. El central cántabro cayó lesionado a inicios de septiembre en la visita del Extremadura al Molinón. Cuatro meses después de su fractura en el maleolo de su tobillo, ya se entrena casi con normalidad. Ayer recibió el alta médica e hizo trabajo específico con Dani Chamorro. El lunes hará su primer entrenamiento con todo el grupo.

En lo deportivo, el equipo hace hoy su último entrenamiento en Almendralejo antes de partir a Lugo, donde quedará concentrado para el domingo. Rodri dará rueda de prensa y dará a conocer la lista de convocados de cara a un choque en el que sería capital lograr los tres puntos.