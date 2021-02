El Extremadura dirime su primera gran final en casa

No hay margen de error para el Extremadura. Ni tan siquiera un leve tropiezo. Si quiere estar en Liga Pro el próximo año, necesita ganar sí o sí esta tarde al Villarrobledo en el Francisco de la Hera (18.00 horas). El partido es determinante. No sólo por la necesidad de ganar para acercarse a puestos altos de la tabla, sino porque el Extremadura no ve otra salida rentable para el año que viene que estar en esa codiciada liga Pro. No estarlo sería una sentencia de muerte.

La plantilla tiene asumido que la presión en cada partido va a ser una constante de aquí hasta final de temporada. No obstante, la buena imagen ofrecida el pasado fin de semana en el Nuevo Vivero de Badajoz hace ser optimistas a muchos, aunque realmente se debe materializar en el verde. Y ahí, de momento, el Extremadura no termina de convencer.

«Hay que ganar, ganar y ganar», dijo Manuel en sala de prensa previa al partido. No vale otra cosa. El técnico gallego afirma que «los jugadores ya están aleccionados de que deben dar más del cien por cien en los partidos. Hay que redoblar los esfuerzos que ya hacemos para obtener resultados», puntualiza.

Para el partido de este sábado, el entrenador vuelve a tener ausencias importantes. Jilmar, Dani Pérez y Dani Toribio, todos con lesiones musculares, son bajas confirmadas, mientras que está la duda de Rubén Mesa en ataque, con unas pequeñas molestias. Manuel prefiere no buscar excusas: «no me preocupa porque no los voy a tener, así que sólo me centro en buscar soluciones».

En defensa, no tiene muchas opciones que repetir con lo que jugó el pasado domingo en Badajoz. Melli y Tala volverán a ser titulares. Manuel está contento con ambos jugadores del filial, «pero sabemos que no pueden aprenderlo todo y hacen cosas con peajes. Les hemos dado muchas responsabilidades en un momento difícil». Pero no hay otra opción para utilizar en este caso concreto. De hecho, Manuel admite que durante varias semanas están muy pendientes de todos los jugadores del filial y del juvenil por si tienen que seguir incorporando efectivos a la primera plantilla por la plaga de bajas y la cortedad del plantel.

En el centro del campo, Sergio Gil compra papeletas para suplir la baja de Dani Toribio y acompañar a Elías en el eje. Arriba, Kike Márquez y Nando Copete serán las opciones, mientras que José García y Pastrana entrarán por las bandas.

Manuel no se fía tampoco del Villarrobledo, un equipo «que compitió muy bien al Mérida, pero que no estuvo acertado. Ellos esperarán su momento de partido». Precisamente egallego habló de recuperar el acierto para poder sacar adelante el encuentro de este sábado.

Tocado/ El Villarrobledo acude esta tarde al partido tras varias derrotas consecutivas. La última entre semana ante el Mérida le ha hecho mucho daño y le ha dejado con muy pocas opciones de salvación, ya que hay una brecha de puntos importante entre el último puesto que ocupa en la tabla y el resto de equipos.

No sumar en Almendralejo dejaría a los manchegos con pie y medio en Tercera División. En la ida se lo puso difícil al Extremadura, aunque los azulgranas acabaron ganando 0-1.

EXTREMADURA: Casto; Nico Hidalgo, Tala, Melli, Saúl, Elías, Sergio Gil, José García, Pastrana, Kike Márquez y Nando Copete.

VILLARROBLEDO: Zárraga; Pablo García, Fer Navarro, Moreno, Galán; Ndy, Cantave, Chato, Joseca; Lemiechevsky y Carmelo.

ÁRBITRO: González Hernández (Castilla y León).

ESTADIO: Francisco de la Hera de Almendralejo.

HORA: 18.00.