Extremadura-Don Benito, el derbi que enciende la calculadora

El derbi más largo de la temporada busca resultado este miércoles. Extremadura y Don Benito disputan en el Francisco de la Hera (20.00 horas) el partido aplazado hace dos semanas por un caso de positivo por covid-19 en el cuadro local y que corresponde a la primera jornada de la segunda vuelta. El Extremadura tiene dos aplazados. El Don Benito, solo éste. El encuentro cobra más expectación si cabe porque los demás rivales ya han jugado, por lo que el resultado y los puntos empezarán a encender la calculadora de ambos conjuntos en busca de objetivos de temporada.

El Extremadura tiene muy claro que su objetivo es meterse en la liga Pro. Como sea. Y no habrá otro más ambicioso, máxime después de que Manuel Mosquera confirmara este martes que el club no hará fichajes de invierno en esta ventana. La directiva no podrá desbloquear los impagos con el sindicato AFE y, por lo tanto, la Federación no le permite inscribir jugadores, motivo de las salidas de Dani Sánchez y Dani Vega, cedidos, además de la rescisión de Liam.

Manuel asume el reto de que la plantilla actual es la que tiene para cumplir con el objetivo de la temporada: «Tenemos mucho nivel y armas suficientes para cumplir los objetivos», dijo en sala de prensa antes de este partido.

El técnico alabó el trabajo de los jugadores cedidos que han estado entrenando sin ficha y sabe que tendrá que hacer encaje de bolillos en más de una ocasión para hacer el once. No tendrá más remedio que tirar de la cantera, como ocurrirá este miércoles.

El Extremadura tendrá las bajas de Jilmar, Fran Cruz, Viera y Sergio Gil, todos lesionados. Este último finalmente no estará disponible para el encuentro, pese a que Manuel ya lo daba por recuperado la pasada semana. Desde los servicios médicos del club no quieren precipitarse y esperan que para el choque del domingo en Badajoz pueda estar.

La mejor noticia para el Extremadura es la recuperación total de Casto Espinosa. Para el cuerpo técnico es determinante que el portero titular del equipo pueda estar disponible. También estará Pastrana, que podría iniciar desde el banquillo tras superar el coronavirus. En defensa, Tala se postula como sustituto de Jilmar en el lateral izquierdo, mientras que Saúl podría hacer de nuevo de central para que Nico Hidalgo ocupe el lateral derecho.

Manuel le tiene mucho respeto al Don Benito. Los rojiblancos ya empataron en verano en un amistoso en Almendralejo y se lo pusieron muy difícil a los azulgranas en el partido de la primera vuelta que acabó 1-2 para el Extremadura. «Es un equipo bien trabajado que sabe muy bien a lo que juega».

En el Don Benito, Juan García no tendrá bajas para este derbi. El técnico admite que el cansancio puede hacer mella en los suyos «porque no estamos acostumbrados a partidos entre semana, pero estamos preparados para competir ante un equipo muy difícil». Para el entrenador, los rojiblancos llegan con muy buenas sensaciones, confiando al trabajo de recuperación física el problema de la acumulación de minutos en tan pocos días.

El Don Benito ha trabajado con entrenamientos muy tácticos, pero intensos, para tratar de llegar con las piernas frescas a este nuevo derbi. Juan García destaca que la plantilla es amplia para en el caso de introducir alguna novedad, no merme el nivel.

Alineaciones probable:

EXTREMADURA: Casto; Nico Hidalgo, Saúl, Dani Pérez, Tala, Toribio, Elías, Coris, Copete, Kike Márquez y Rubén Mesa.

DON BENITO: Sebas Gil, Trinidad, Ismael Heredia, Ben Djemia, Álex Herrera, Gonzalo, Artiles, Manu Ramírez, Tete, Rafa Mella y David Agudo.

ÁRBITRO: Valdés Díaz (asturiano).

ESTADIO: Francisco de la Hera.

HORA: 20.00.