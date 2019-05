El Extremadura espera al Lugo con un ojo puesto en Majadahonda

El Extremadura se sumerge en su fin de semana más largo de toda la temporada. Los azulgranas, que llevan esperando meses su gran oportunidad para agarrarse a la permanencia, esperan cerrar mañana domingo con una histórica salvación que serviría para consolidar al club en el fútbol profesional. Esto se conseguirá de manera definitiva con un triunfo ante el Lugo, pero las cábalas le dan una opción matemática a los azulgranas para este sábado.

Si el Rayo Majadahonda pierde esta tarde (16.00 horas) en su estadio ante el Córdoba, el Extremadura será de Segunda el próximo año. Manuel Mosquera, que ayer compareció ante los medios, dice que no va a desgastarse con lo que puedan hacer los demás, pero por primera vez confiesa que «está claro que nos afecta porque nos puede permitir salvarnos o necesitar un punto en lugar de un triunfo». Parece poco probable que el Rayo pueda perder ante un Córdoba descendido desde hace dos semanas, pero en el fútbol no hay nada escrito y hay que estar preparados para todo. El empate no daría matemática la permanencia, pero dejaría a los azulgranas a un punto de ella.

«UN SELLO GANADOR» / A expensas de lo que pase esta tarde, el Extremadura ha tratado de llevar la semana «con naturalidad y normalidad», según apunta Manuel. El gallego tiene claro que «hemos creado un sello ganador dentro del vestuario y, pase lo que pase, tenemos que salir a ganar este partido y los que vienen».

Sobre el estado de sus jugadores, Manuel no pudo ser más gráfico: «Están como aviones. Con mucha energía y alegría, concienciados de lo que pueden valer estos tres puntos y creyendo siempre en el mensaje». El entrenador azulgrana sabe que enfrente tendrá un Lugo que está haciendo bien las cosas y que puede ponerle el partido complicado.

En lo deportivo, Manuel confirmó que tiene a todos sus jugadores disponibles para la cita, a excepción de Gio Zarfino, sancionado por acumulación. Por este motivo tampoco podrá jugar en el Lugo Manu Barreiro, que en un principio no aparecía en la lista de sancionados, pero que ayer ya lo hizo tras la rectificación de la Federación Española. Eloy Jiménez ha convocado a 20 jugadores en el Lugo, recuperando a Tete y Luis Ruiz, pero perdiendo a Josete Malagón por lesión.

Conquistando África / De otro lado, el Extremadura anunció ayer tres nuevas incorporaciones de cara a la próxima temporada para su equipo filial. Se trata de tres jugadores de Ghana que ya han jugado este año de azulgranas con el equipo juvenil de División de Honor: Issifu Mensah ‘Samed’, Kwabena Nkrumah ‘Junior’ y Emmanuel Amoh. Los dos primeros proceden del Spartans FC y Emmanuel llega del Liberty, ambos clubs de Ghana.

Asimismo, el club ha informado que una representación del Extremadura, encabezada por su directivo Diego Gil, ha sido recibida en la embajada de España en la República de Costa de Marfil donde la entidad ha viajado para expandir su imagen internacional. En concreto, la recepción se ha producido en Abidjan por parte de Ricardo López-Aranda, embajador de España en Costa de Marfil; y de Ignacio Tapia García, cónsul.