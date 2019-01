El Extremadura espera en su mini concentración algún refuerzo más

El Extremadura realizó ayer sus dos primera sesiones de trabajo en su mini concentración en las instalaciones de Montecastillo, en Jerez de la Frontera. Hasta allí se ha desplazado la expedición azulgrana durante tres días con un firme propósito: hacer piña de cara al nuevo compromiso ante el Sporting de Gijón, el domingo a las 20.00. Como ya destacara su entrenador, Rodri, la concentración será positiva para que los numerosos fichajes empiecen a conocer los métodos del entrenador y, lo más importante, se metan rápido en la dinámica de trabajo conociendo de cerca y compartiendo horas con sus nuevos compañeros.

A la concentración de Montecastillo está previsto que se unan Alfredo Ortuño y Dani Romera. El primero llegaba anoche a tierras gaditanas para empezar a entrenar a las órdenes de Rodri una vez se confirme su cesión del Albacete al Extremadura, ya apalabrada. Hoy se sumará Dani Romera, que llega también cedido del Cádiz hasta final de temporada.

Pero no serán los únicos en llegar. El Extremadura sigue peinando en el mercado invernal más incorporaciones. Por una parte, un extremo de calidad que podría ser Tyronne del Pino, jugador que cuenta con pocos minutos en el Tenerife y que podría ser del agrado de Rodri, que le conoce de su estancia en Canarias. También se busca un defensa central. La prioridad era Jesús Olmo, pero el ex del Reus se ha decantado por regresar al Elche, donde ya jugó hace años. Por último, el presidente del club, Manuel Franganillo, anunció que la dirección deportiva azulgrana trabajará hasta el último minuto para ver las oportunidades que depara el mercado y no descarta que haya «una sorpresa» de última hora con un fichaje más de campanillas.

Ese fichaje sorpresa podría ser otro delantero. Para el ataque es también el próximo en llegar a las filas azulgranas, Dani Schahin. El ariete ucraniano pasó el reconocimiento médico y en las próximas horas podría ser anunciado como nuevo jugador del Extremadura.

Franganillo también señala que «hemos confeccionado una plantilla muy compensada y de garantías para lograr el objetivo. Debemos de olvidarnos ya de Enric y pensar que, gracias a su traspaso, hemos podido hacer un plantel de mucho nivel. Están llegando jugadores que hubieran sido prohibitivos en cualquier momento de nuestra historia», en clara alusión a Ortuño y Romera.

El club espera que todos sus fichajes puedan estar ante el Sporting, incluido José Antonio Reyes, el único que espera que su documentación llegue a tiempo de una liga extranjera.