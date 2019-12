El Extremadura estrenará el nuevo año futbolístico nacional el viernes

El Extremadura jugará uno de los dos partidos que abren el curso futbolístico 2020 en España. Los azulgranas recibirán este próximo viernes 3 de enero al Alcorcón en el Francisco de la Hera, a partir de las 19.00 horas, siendo el primer partido de Segunda del año y de la segunda vuelta y compartiendo la primera franja horaria del 2020 con el Valladolid-Leganés de Primera División.

Por ese motivo, la plantilla de Manuel Mosquera regresó ayer a los entrenamientos tras unas vacaciones algo más cortas de lo habitual por Navidad. Lo hizo sin cambios. Ni entradas ni salidas. De momento, la dirección deportiva no ha movido ficha, aunque los planes están encima de la mesa. No obstante, los azulgranas no quieren hacer movimientos hasta después del partido ante el Alcorcón, ya que entre ese encuentro y el siguiente ante el Girona (jueves 16 de enero) hay 13 días por delante para ejecutar todas las operaciones.

Sobre el partido ante el Alcorcón, Manuel espera recuperar a Gio Zarfino, ausente en Gijón por ciclo de amonestaciones. El uruguayo, no obstante, ha pasado unas vacaciones navideñas entre algodones por una fisura en el tabique nasal. Además, acumula varias sobrecargas y su concurso ante el Alcorcón no está garantizado.

Tampoco podrá jugar ante el Alcorcón, Alex López. El delantero catalán progresa favorablemente en la recuperación de su rodilla, pero no será hasta finales de enero cuando se le pueda ver en acción.

Mercado parado / Después de una gris primera vuelta y el batacazo de la Copa del Rey ante el Portugalete, la dirección deportiva del Extremadura tiene claro que ha de reforzar al equipo de cara a la segunda vuelta.

Salvo sorpresa mayúscula, Gonzalo Collao sería la primera incorporación. El portero uruguayo de 21 años procede del Universidad Católica de Chile y ha sido internacional ya con la absoluta de Chile. Llegaría libre y, en principio, para compartir la portería con Casto, por delante de Louis Yamagouchi, que podría alternar con el filial o salir cedido.

Para intentar acometer algunas operaciones, el club tiene clara la necesidad de aligerar plantilla por dos motivos: liberar límite salarial y generar ingresos para hacer fichajes. Por un lado, se estudian cesiones. Hay jugadores que han contado con pocos minutos como Josema o Valverde, quienes además no repitieron en Gijón tras el fiasco de la Copa del Rey. El club también estudia los casos de Rafa Mujica y Airam Cabrera. Sobre el primero, que está cedido por el Leeds United, no está clara su continuidad. Manuel no ha contado mucho con el ariete canario y queda por saber qué planes tiene la dirección deportiva para él. Sobre Airam Cabrera, tampoco ha entrado en exceso en los planes de Manuel durante la primera vuelta. El delantero insular tiene contrato con el club, pero su buen papel el pasado año en la Primera División polaca, unido a su falta de minutos en Almendralejo, ha provocado el interés de varios clubes de Polonia por hacerse con sus servicios, algunos en calidad de traspaso y otros en calidad de cesión. Otros clubes también han preguntado por otros jugadores como Pastrana o Sergio Gil.

Con respecto a las posibles ventas, Borja Granero y Lomotey han recibido el interés de varios clubes. Granero, que ya lo dejó entrever en su última rueda de prensa, tiene ofertas tanto de Estados Unidos como de España. El jugador termina contrato a final de temporada y el Extremadura, si no lo renueva, estará casi obligado a venderlo en enero para poder generar ingresos. Por su parte, los últimos buenos partidos de Lomotey y su polivalencia también han despertado el interés de varios clubes extranjeros por el africano, al que el Extremadura dejaría salir en caso de oferta convincente. Más difícil está la salida de Zarfino del Extremadura. Al menos en este mercado.

De otro lado, este pasado fin de semana se ha celebrado la primera asamblea de la Federación de Peñas del Extremadura con una comida, reunión y convivencia de sus presidentes en el complejo La Gran Familia de Almendralejo. El Extremadura ha experimentado un gran crecimiento en el sector de peñas contando, a día de hoy, con más de 20.