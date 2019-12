Extremadura firma una bella historia

Extremadura hizo historia en la Copa de las Regiones Uefa con un triunfo trabajadísimo ante Aragón (2-1) que le abrió, por primera vez, las puertas de las semifinales del torneo continental. Fue en Puebla de la Calzada ante la euforia general final por la conquista de este grupo de jugadores que militan en la Tercera extremeña.

El combinado regional extremeño cuajó un excelente partido, si bien tuvo que aguantar la respiración en unos compases finales con los aragoneses en claro ascenso y atacando en busca de la igualada.

Por entonces, los de Domingo Terrón ya se habían hecho merecedores de la victoria, sobre todo gracias a que firmaron una extraordinaia primera mitad, en la que apabullaron al conjunto maño con numerosas jugadas de ataque de talento y juego combinativo de un gran nivel.

Únicamente habían transcurrido tres minutos de juego cuando los locales empezaron a amarrar el triunfo con el 1-0 que anotó Javi Bernal. El jugador pacense del Diocesano se abrió camino para rematar a las mallas un saque de córner y propulsó así a un equipo que, lejos de conformarse con el resultado, se lanzó en busca del segundo tanto.

En la jugada siguiente, Platero, cedido por el Don Benito al Aceuchal, estuvo muy cerca de marcar con un disparo que repelió el larguero, y ya en el 25, en una de las numerosas visitas que los extremeños realizaron al área rival, el colegiado señaló penalti por mano de un defensor aragonés tras un centro de Fran Viñuela. El propio extremo del Villanovense no desaprovechó la oportunidad y transformó la pena máxima para poner el 2-0 en el marcador. De ahí hasta el final de la primera parte, las ocasiones se redujeron pero Extremadura mantuvo siempre la iniciativa y el control del partido.

El panorama no fue el mismo en un segundo periodo con muchas más complicaciones para la selección extremeña. Los maños, enrabietados, imprimieron otro ritmo al encuentro y lograron, a pesar de los esfuerzos locales, penetrar en el área rival con bastante asiduidad.

Jaime Barrero avisó con un tiro por alto y acto seguido un paradón del meta del Montijo Jesús Torres evitó el gol aragonés tras un contragolpe vertiginoso. No fue la única acción meritoria del cancerbero extremeño, quien salvó al equipo en varios lances verdaderamente comprometidos. Extremadura también tuvo su oportunidad con un remate de cabeza tras saque de córner por parte de Rosado, pero el balón se escapó por encima del larguero.

APUROS FINALES / Así se llegó al minuto 84, momento en el que Aragón añadió emoción al final del partido con el 1-2 que se apuntó Ramón García. El jugador maño aprovechó un rechace de puños de Jesús Torres tras un disparo desde fuera del área y remató prácticamente a puerta vacía, llevando el choque a su punto de máxima tensión.

Fueron diez minutos de muchos nervios. La selección aragonesa insistía una y otra vez consciente de que el empate le daba la primera plaza del grupo, y Extremadura, bien plantada atrás, resistía con gran solidaridad defensiva. Una resistencia firme y compacta que le sirvió para mantener el resultado hasta el final del encuentro y celebrar con enorme júbilo el pase a semifinales.