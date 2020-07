El Extremadura intenta apurar sus derechos para seguir en Segunda

Oficialmente, el Extremadura todavía no está descendido de categoría. Eso, al menos, de manera oficial. No lo estará hasta que terminen todos los partidos y se declare por finalizada la temporada en Segunda y eso, ahora, es algo difícil de determinar. Tras el comunicado del club azulgrana apelando a la posibilidad de que no se determinen descensos en Primera y Segunda División por el incumplimiento de las bases de competición preestablecidas al inicio, la entidad presidida por Manuel Franganillo está a la espera de que el Comité de Competición de la RFEF, al que ha sido delegado este asunto por parte de LaLiga, ofrezca su veredicto antes las denuncias formuladas por varios clubs, especialmente por el Deportivo de la Coruña por el ‘caso Fuenlabrada’.

«A tenor de las circunstancias, consideramos que podemos estar en Segunda la próxima temporada. Esto es una situación extraordinaria y, en base a ello, se toman medidas extraordinarias», dijo Franganillo en el programa El Larguero de la Cadena Ser», donde rompió su silencio.

CONVENCIDOS / El presidente azulgrana confesó que todos los clubs estuvieron de acuerdo en reanudar la competición en su momento y ha felicitado a LaLiga por el «excelso» protocolo para tratar de evitar los contagios de covid-19, «pero aquí da igual los puntos. Hay equipos que también han quedado en puestos de descenso y están pidiendo una competición de 24 equipos para la próxima temporada. Si esos equipos hacen esas reivindicaciones, nosotros también estamos en nuestro derecho como club. Y creemos que llevamos razón», puntualizó.

A la nota pública del Extremadura le han seguido este lunes otros comunicados como el del Numancia, que al igual que el Deportivo eclama una liga de 24 equipos, o el del Rayo Vallecano, que ante la inminente exclusión del playoff del Fuenlabrada, considera que su equipo debería jugar un partido contra el Elche para dilucidar quién es sexto y juega, por tanto, el playoff de ascenso a Primera.

El Extremadura está muy pendiente de esta situación, aunque es consciente que tiene que pensar también en la realidad de la Segunda División B. El club está pendiente en cerrar operaciones de traspaso que le permitan obtener liquidez inmediata para cerrar la temporada. Todavía no se conoce el futuro de Manuel Mosquera, que tiene contrato. Esta semana está prevista una comparecencia de prensa del presidente azulgrana para abordar la actualidad del club.