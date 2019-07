El Extremadura irá hasta el final por el pellizco de Enric Gallego

El Extremadura no se olvida del caso Enric Gallego y peleará «hasta el final» por obtener sus derechos económicos en el traspaso del delantero catalán del Huesca al Getafe por seis millones de euros, una operación que se realizó con el pago de la cláusula de rescisión por parte del club madrileño y por la que el Extremadura reclama el 10% en virtud de una cláusula firmada en el contrato del traspaso que se formalizó el pasado enero cuando Enric pasó del Extremadura al Huesca.

El presidente del club, Manuel Franganillo, abordó ayer este tema durante la presentación de Sergio Gil como jugador azulgrana: «El club no se va a quedar parado en esto e iremos hasta el final. El Extremadura se portó muy bien con el Huesca y provocamos la salida del jugador al club oscense con facilidad, algo que ahora no se corresponde». En el Extremadura están muy enfadados con la posición del Huesca, que entiende que al abonarse la cláusula de rescisión, la operación no es un traspaso y, por lo tanto, la cláusula del 10% del futuro traspaso que debía obtener el Extremadura no tendría validez.

En el club azulgrana están tranquilos y sus abogados llevan con discrección todas las gestiones. Lo cierto es que cuando el Huesca fue a retirar el dinero de la cláusula de rescisión que depositó el Getafe en la sede de LaLiga, no pudo retirar los 600.000 euros que se encuentran retenidos y que obedecen a ese 10%. Será el Tribunal Arbitrario de LaLiga, órgano encargado de estos asuntos, el que dictamine para qué club es la cantidad. Si tomamos en cuenta precedentes anteriores como son los casos de Vitolo o Griezmann, el Extremadura tendría la razón. «Acataremos lo que diga LaLiga», apuntó ayer Franganillo, aunque en el caso de que no se le diera la razón, el club tiene argumentos y documentos para ir por la vía judicial hasta la última instancia posible.

Ampliación/ De otro lado, Manuel Franganillo también avanzó ayer que el club está perfilando la ampliación de capital obligatoria impuesta por el Consejo Superior de Deportes y que podría rondar por los tres millones de euros. El presidente del club la catalogó como «la mayor inversión de un club deportivo en la región a todos los niveles» y que da fe del compromiso que los actuales gestores tienen con el proyecto.

Franganillo no quiso desvelar ni cifras, ni nombres ni porcentajes de cómo quedará estructurada la nueva Sociedad Anónima Deportiva, aunque sí confirmó que en el momento en que esté el tema atado, se informará de todas las cifras y detalles.

El presidente azulgrana también habló del mercado de fichajes y de las opciones del club para firmar a un delantero. Los medios le preguntaron por Juanjo Narváez, centrocampista colombiano del Real Betis del que Franganillo dijo que «gusta» al club. También ha dejado claro que la intención del Extremadura es traer en jugadores en propiedad que se conviertan en activos del club.