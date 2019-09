El Extremadura y Manuel se defienden del sistema VAR

El Extremadura se defiende en su guerra encubierta contra el VAR. Los azulgranas quieren dar carpetazo a la polémica suscitada con las últimas decisiones del videoarbitraje en sus partidos y centrarse en lo deportivo, desligando sus resultados de esas posibles malas interpretaciones del VAR.

El club está preparando un escrito que podría enviar a la Federación Española expresando su desacuerdo en las decisiones del VAR en algunos de sus partidos y reclamando el proceso de visionado y selección completa de la secuencia del polémico fuera de juego en Oviedo que privó a los azulgranas de adelantarse a los tres minutos en el Nuevo Carlos Tartiere.

Desde el Extremadura quieren defenderse de lo que consideran unas pruebas evidentes y que generaron, a posteriori, unas declaraciones polémicas de Manuel, donde el técnico gallego afirmaba que la máquina podía estar «manipulada».

Por estas declaraciones en la previa del encuentro ante el Huesca, el Comité de Integridad de la Real Federación Española de Fútbol abrirá el miércoles un expediente a Manuel, aunque el técnico gallego aclaró su postura tras el choque ante el Huesca.

«Que el Comité de Integridad abra un expediente lo veo con la naturalidad que merece, ya que vela por todo lo que pasa en nuestro fútbol. Realmente, lo que yo quiero hacer en esa rueda de prensa es hablar del VAR, de la parte humana del arbitraje. Y cuando hablo de la palabra manipular, la uso para hablar de la persona que maneja la máquina. Esta palabra tiene muchas acepciones y hay una que es muy mala y que parece que lo han hecho para fastidiarnos. Y no, nunca he querido decir eso. Jamás. Esa palabra está mal empleada y expresada ahí, y no tengo ningún problema en reconocerlo. Seguro que cuando vean el video, observarán que no quiero faltarle el respeto a nadie, sino que las imágenes están mal proyectadas, eso sí».

De momento, el VAR no ha beneficiado en ningún lance del juego al Extremadura en las siete primeras jornadas. Eso, y los resultados, han provocado que el sistema de video arbitraje se haya colado entre las dianas de los aficionados.

Momento delicado / Esta polémica llega también en el momento más delicado en los últimos años para el Extremadura, que incluso empeora de inicio los números del año pasado. Al paso de esta jornada siete, los azulgranas llevaban el pasado año cinco puntos y, al menos, habían ganado un partido. Ahora llevan tres y, junto al Oviedo, son los únicos que no conocen el triunfo.

«Hay que insistir, perseverar. Ser cabezorros, como decimos en nuestra tierra. Si hay alguien cabezorro que insiste, es el de Almendralejo. Estoy orgulloso de mis jugadores. Sé que este es el camino y la gente se lo ha reconocido al final. De esta forma van a llegar las victorias. Tenemos que seguir con alegría, pasión y cabeza alta».

En la línea de Manuel están sus jugadores, que tampoco pierden la fe. Fran Cruz, que se afianza como titular en el centro de la defensa, decía tras el partido que «tarde o temprano la victoria va a llegar. Hay que seguir insistiendo. Somos conscientes de la realidad, pero llevamos trabajando en unas bases y esto es una carrera de fondo en la que no tenemos que ponernos nerviosos. Habría ansiedad si no tuviéramos ocasiones o no diéramos buena imagen, pero estamos recibiendo menos de lo que estamos mereciendo. No podemos salirnos del camino ni que los resultadistas nos despisten».

También opina igual Alex López. El delantero catalán está cuajando buenos partidos, pero se le resiste el gol en siete encuentros. «Hemos estado bastante mejor que nuestro rival. No veo otra solución que la de seguir trabajando duro. No podemos reprocharle nada a nadie», comenta.

El equipo descansa este martes y empezará a preparar el partido del sábado en Alcorcón a partir de mañana. Para ese encuentro los azulgranas tendrán la baja de Lomotey, que se ha lesionado con una microrrotura muscular y estará varias semanas apartado de los terrenos de juego.