Extremadura-Mérida, un duelo muy especial

La primera fase de la competición en Segunda B va llegando a su fin con solo tres jornadas por delante, siendo cada una de ellas una final para todos los equipos, porque todos se juegan mucho en los últimos nueve puntos en liza, incluido el Badajoz, que a pesar de tener asegurada la primera plaza, debe seguir sumando puntos porque se arrastran a la segunda fase.

En la pelea por la segunda y la tercera posición, que es el anhelo de todos, ya que garantiza la participación en la Primera División RFEF la próxima temporada, la igualdad es máxima. Entre el Mérida, que es segundo, y el Talavera, séptimo, solo hay tres puntos.

Los enfrentamientos directos son muchos, por lo que también será muy importante el goal average entre los propios equipos para casos de dobles, triples o más empates a puntos.

En teoría, el Mérida es el que aparece en mejor situación porque es el que está más arriba con un punto de ventaja sobre sus tres directos perseguidores (Villanovense, Extremadura y Melilla) y tres sobre los otros dos (Don Benito y Talavera), además, de los tres partidos, dos son en el Romano José Fouto, el próximo recibiendo a los azulgranas (domingo, 7 de marzo, 19.00 horas) y en la última jornada frente al colista, el Villarrobledo. El partido a domicilio es en el Nuevo Vivero.

El entrenador del Mérida, Dani Mori, ha reconocido que «nosotros tenemos al Romano y eso es muy importante», y por eso el club quiere que las gradas tengan el mejor ambiente posible ante la visita del equipo azulgrana.

El encuentro será gratuito para los abonados, pero la entidad ha lanzado una promoción por la que cada abonado podrá comprar dos entradas en la misma zona de su abono con un precio de 10 euros en tribuna y de 7 en preferencia, fondo sur o grada de animación. Esta promoción no podrá realizarse vía online sino que los abonados tendrán que acercarse a la tienda oficial del club.

El precio para los no abonados adultos será de 18 euros tanto en tribuna como en preferencia y de 15 en fondo sur y grada de animación. El infantil (4 a 13 años) es de 9 y 5 euros respectivamente. Para la afición del Extremadura, el Mérida enviará un primer paquete de 200 entradas para el fondo norte. El precio de las entradas será de 15 euros, para adultos, y de 5 euros para infantiles.

MORAL EN ALMENDRALEJO // Mientras, la victoria del Extremadura sobre el Villanovense ha insuflado de moral a la afición azulgrana, que vuelve a confiar en los suyos para salvar los muebles y que el equipo esté, mínimo, en Liga Pro la próxima temporada.

Aprovechando el parón liguero del fin de semana, el Extremadura ha anunciado un amistoso ante el Salamanca UDS, el viernes a las 12.30 horas en el Francisco de la Hera. El duelo será a puerta abierta, por lo que el público almendralejense que pueda ir podrá disfrutar de fútbol el viernes.

Uno de los atractivos es la vuelta de Alfonso Candelas. El que fuera jugador del Extremadura en la temporada del ascenso a Segunda jugará contra su exequipo por primera vez. «Por suerte para el Extremadura, no me volví a cruzar por el ascenso de categoría y la permanencia después». Candelas es un jugador muy querido en Almendralejo y fue un baluarte en el éxito del equipo. «Volver a Almendralejo siempre es motivo de felicidad. Viví allí cosas muy bonitas y he dejado muchos amigos», ha dicho a este periódico.