El Extremadura no se encuentra

Gatillazo del Extremadura en su intento de revertir la situación de resultados que le está lastrando en este inicio de temporada. Un golazo de Juan Carlos Real y una soberbia actuación del ex portero azulgrana, Álvaro Fernández, impidieron que el Extremadura sumara más puntos que sobre el césped mereció, pero que nuevamente volaron del Francisco de la Hera. Y ya van siete de los nueve que se han puesto en liza en Almendralejo.

No revolucionó en exceso el once Manuel Mosquera de lo que dejó ver en Oviedo. Volvió Nono al once inicial en lugar de Pinchi, manteniendo a David Rocha en la medular y la misma defensa. No termina de pulsar el once ideal el técnico gallego en este inicio de campaña y ya sólo quedan por debutar Cristian y Rueda.

El Huesca jugó con la ley de la máxima practividad ayer en Almendralejo. Y le salió bien al equipo de Michel. Bien ordenados, arropados atrás en dos líneas de cuatro y encomendándose a Álvaro Fernández, cuya colección de paradas sirvieron al Huesca para conservar los tres puntos.

Fue el equipo aragonés el que, de inicio, tuvo la primera ocasión en las botas de Okazaki. El japonés remató alto un gran servicio desde la banda derecha de Sergio Gómez.

Poco después, Kike Márquez (el mejor de los azulgranas en todo el partido) lo probó a balón parado, pero Álvaro estaba bien colocado para defender. También lo intentó Pastrana, que robó la cartera al defensor y su disparo al palo corto lo tapó Álvaro para despejar a córner.

Parecía que el Extremadura se hacía con el control del partido cuando llegó el gol del Huesca. Sergio Gómez tomó un balón en la banda derecha y dibujó una asistencia maravillosa a la entrada por dentro de Juan Carlos Real que, tras un control orientado muy bueno, fusiló a Casto que nada pudo hacer. Un golazo bien cocinado por dos de los mejores futbolistas del Huesca ayer en Almendralejo.

El tanto siempre fue una losa a nivel mental para el Extremadura, que dio la impresión que a partir de ese momento siempre jugó con más corazón que cabeza, pero eso sí, generando más oportunidades que su rival.

De hecho, antes del descanso, Álvaro volvió a salvar a los suyos tras detener un gran disparo lejano de Zarfino, aunque ligeramente centrado. También la tuvo Pastrana, tras una buena jugada de Bastos, pero se topó el Extremadura de nuevo con Álvaro.

En la segunda parte, el equipo azulgrana fue de menos a más y terminó acorralando a un Huesca que también tuvo sus opciones a la contra.

De hecho, la más clara de toda la segunda parte la tuvo el cuadro aragonés con un remate del central portugués Josué que se marchó fuera por muy poco a la salida de un córner.

Los cambios no le volvieron a dar al equipo de Manuel esa electricidad que necesitaba el partido para que se encendiera la mecha del gol. Sólo la salida de Alex Díez en los últimos minutos permitó al Extremadura cargar balones desde el costado derecho en busca de algún remate salvador.

Alex López, que cuajó otro gran partido, se volvió a marchar sin el premio del gol. El punta catalán batalla, brega, hace jugar y asiste, pero da la sensación de jugar lejos del área y de tener pocas opciones para estrenar su casillero.

Alex y, sobre todo, Kike Márquez, sostuvieron las esperanzas del Extremadura hasta el final. El mediapunta sanluqueño corrió lo indecible durante todo el partido para mantener viva la fe. Suyas fueron las mejores opciones del Extremadura en fase ofensiva, pero como el resto de sus compañeros, careció de la suerte y el acierto necesarios para el gol.

A falta de diez minutos, el Extremadura gozó de su mejor ocasión con un disparo de David Rocha desde la frontal al cazar suelto un rechace previo. Pero apareció una estirada preciosa de Álvaro Fernández para desviar a córner todas las ilusiones azulgranas. Pero hubo más. En el último minuto, el infatigable ayer Kike Márquez colgó un balón rasado que portaba veneno. Zarfino metió la puntera y Álvaro volvió a despejar de manera milagrosa. Un recital.

Fue muriendo el partido entre parones y centros sin control del Extremadura hasta pisar con otra derrota en el Francisco de la Hera que deja a los azulgranas en descenso.

Junto al Oviedo, el Extremadura es el único equipo de Segunda que no ha ganado todavía. Todos los entrenadores rivales salen a las ruedas de prensa posteriores a los partidos a indicar la misma expresión: «es un equipo que lleva muchos menos puntos de los que se merece». Ayer, Míchel del Huesca, fue el último. Pero la realidad es la de los puntos. La de las matemáticas. Y ahí, de momento, suspenso.

EXTREMADURA 0

HUESCA 1

3Gol: 0-1 Juan Carlos Real, min.22.

3Árbitro: Pulido Santana (canario). Amonestó al local Zarfino; y a los visitantes Josue, Mosquera, Pulido y Luisinho.

3Estadio: Francisco de la Hera.

3Espectadores: 6.200.

3Incidencias: Séptima jornada de la liga de Segunda División.

3Extremadura: Casto; Bastos (Alex Díez, minuto 77), Fran Cruz, Granero, Caballo, Zarfino, Rocha, Nono (Pinchi, minuto 60), Pastrana (Airam Cabrera, minuto 68), Kike Márquez y Alex López.

3Huesca: Álvaro, Miguelón, Pulido, Josué, Luisinho, Mosquera (Seoane, minuto 80), Sergio Gómez, Real (Escriche, minuto 58), Ferreiro, Valderrama (Mikel Rico, minuto 58), Okazaki.