El Extremadura, obligado a activar la operación salida

El nuevo proyecto del Extremadura está casi a punto para arrancar la liga el 18 de octubre, pero le faltan retoques. Y más que llegadas, el Extremadura necesita de manera obligada activar la operación salida. Ahora mismo, el plantel está diseñado con 19 jugadores mayores de 23 años y la normativa sólo deja inscribir a 16 senior, por lo que sobran tres fichas.

La primera de ellas será la de David Rocha. El jugador cacereño fue intervenido la pasada semana de dos hernias y de pubis en una compleja operación que le mantendrá de baja, al menos, durante los próximos tres meses. El club, que está muy agradecido con el comportamiento del jugador en el final del pasado año, no tiene pensado rescindirle contrato, pero sí utilizar su ficha, al menos, hasta la próxima ventana de invierno, ya que Rocha nunca podría jugar antes de 2021 por el parón de liga que hay en diciembre.

Las otras dos salidas apuntan a Borja García y Airam Cabrera. El central cántabro no termina de entrar en los planes del club, después de regresar tras dos años cedido. Su alta ficha siempre ha dificultado su rescisión, pero el Extremadura tiene previsto este año tratar de acordar su marchar para no ocupar esa ficha. Algo parecido ocurre con Airam Cabrera, que no entra en los planes de Manuel. El delantero canario no ha terminado de explotar en sus tres años en Almendralejo y le queda esta temporada. El tinerfeño no vería mal salir, siempre y cuando se cumpla con su contrato al completo. Y ahí está la negociación complicada, ya que su ficha es de las más altas de la plantilla.

El Extremadura no descarta hacer alguna incorporación más, especialmente para apuntalar la defensa. Ha pensado en Carlos David, central emeritense que no cuenta en el Cartagena y que podría estudiar una oferta de los azulgranas de dos temporadas. Carlos David encaja en el perfil que se busca, ya que podría hacer de central y, en caso de emergencia, también el pivote defensivo.

Si el club acomete otro fichaje senior, tendría que salir cedido algún jugador. Dani Vega o Dani Molina tendrían papeletas para ello. El que saldrá seguro cedido es Liam, que no ha terminado de convencer al cuerpo técnico, pese a su buen año en el Ebro.

NUEVO PORTERO Por otra parte, el Extremadura ya ha resuelto su problema en la portería con la llegada de Jaylan Hankinns, un portero de 19 años, natural de Gibraltar, que llega cedido a Almendralejo procedente del Córdoba. El arquero ha estado a prueba las últimas dos semanas y ha convencido al cuerpo técnico. Con su fichaje, el club se asegura una ficha sub 23 de portero, por lo que no tiene espacio para Gonzalo Collao, que tendrá que salir cedido o jugar con el filial en Tercera.

Los azulgranas han iniciado la semana de trabajo pensando en dos encuentros. Uno está confirmado el próximo sábado ante el Sanluqueño, a las 18.30 horas, en tierras andaluzas. Además, el miércoles podría jugar otro amistoso ante el Córdoba en el Francisco de la Hera, a falta de ser aún confirmado.