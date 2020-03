El Extremadura pagará el viaje a los socios que vayan a Elche

El Extremadura sabe que está ante una situación límite y lo último que quiere es que su sufrida afición decaiga los ánimos. Por eso, y a pesar de la distancia que separa Almendralejo de Elche, el club ha puesto a disposición de sus abonados hasta dos autocares para viajar este fin de semana a tierras alicantinas y arropar al equipo en el encuentro que el Extremadura juega el domingo en el Estadio Martínez Valero. La promoción es sólo para abonados, quiénes nada más que tendrán que pagar los 15 euros que vale la entrada.

El Elche ha enviado un paquete de 120 entradas para la afición azulgrana que son las que se venderán con el pase de autobús. El Extremadura dará prioridad a sus socios y, en caso de sobrar localidades, abrirá cupo a los no abonados, quiénes pagarán 45 euros por entrada y viaje.

El club quiere recuperar así la famosa ‘Caravana de Valientes’ que tan buenos resultados le dio el año pasado para la permanencia en Segunda y el anterior para el ascenso al fútbol profesional. La Federación de Peñas retiró ayer un viaje organizado a un precio más caro tras ver el gesto simbólico del club.

ÁLEX LÓPEZ, KO / Una mala noticia para el Extremadura es la nueva lesión de Alex López, que ha vuelto a resentirse de los problemas de la rodilla que recientemente se operó de menisco. El jugador catalán ha viajado este lunes a Barcelona para ser inspeccionado por el doctor Ramón Cugat, prestigioso médico especialista en lesiones de rodilla. El club no ha querido facilitar el tiempo estimado de baja, pero las previsiones apuntan a que el concurso de Alex López este año no parece muy probable.

Su baja se sumará a la de Kike Márquez, que sigue aquejado del pubis y que, con casi total probabilidad, se perderá otro encuentro más de liga. La buena noticia para Elche podría ser la recuperación de Zarfino. El uruguayo lleva un mes fuera de los terrenos de juego por una pequeña fisura en el tobillo. Reaparecer en Elche podría ser casi precipitado, pero las necesidades del equipo unido a las ganas de volver del charrúa hacen ser optimistas para su convocatoria de cara al domingo.

Casto, confiado / El portero del Extremadura, que celebraba la renovación hasta 2022 de azulgrana, aseguraba tras el partido que «ahora mismo no me imagino a un Extremadura en Segunda B. Si estuviéramos en Segunda B, yo seguiría igual en el proyecto, siempre que cuenten conmigo. Pero realmente, la renovación me parece algo secundario. Aquí lo importante, ahora mismo, es salvar al equipo».