El Extremadura perdona en Elche

Un punto agridulce conquistó el Extremadura en el Martínez Valero de Elche (1-1) en la reanudación de la competición. Si hay que medirlo por la entidad del rival y el escenario, el punto es positivo. Si el punto hay que valorarlo por lo visto sobre el césped, supo a muy poco, ya que durante gran parte del envite, el Extremadura fue superior al Elche, tanto en juego como en llegadas.

Del primer encuentro de la era post covid-19 para el Extremadura se pueden extraer varias conclusiones. Una muy positiva. Y es que los de Manuel han llegado físicamente bastante bien a la reanudación liguera. De hecho, el técnico no agotó su cupo de cinco cambios y sólo hico tres, el último de ellos testimonial entrando a Mosquera. También ha quedado claro una lectura menos positiva. Sigue faltando calidad en los metros finales. Ayer, no tanto en la determinación como en la precisión en los controles, algo que evitó en varias ocasiones que se generaran verdaderas ocasiones de gol.

Desde los primeros compases de juego, vimos un Extremadura ligeramente con más chispa que su rival. Los de Manuel jugaban en campo contrario con atrevimiento y llegaban con asiduidad. El que más lo intentó en la primera parte fue Víctor Pastrana, con hasta tres disparos que no encontraron portería. El alcarreño hizo un buen partido, pero le faltó acierto en la pegada.

En la medular, Zarfino evidenció que ha recuperado su mejor forma física y, además, estrenó posición de ‘seis’, una demarcación que le es familiar de su paso por Danubio de Uruguay.

El Elche, con la ley del mínimo esfuerzo, se puso por delante en el marcador. Fue en la única jugada de todo el encuentro en la que el Extremadura bajó la guardia. Contragolpe casi inofensivo que Dani Escriche, el mejor de los ilicitanos en la primera vuelta, convierte en una jugada de pillo dentro del área con un pase atrás que Jonathas remata a placer ante la falta de marca con la defensa azulgrana.

La reacción azulgrana fue buena en actitud, pero no en calidad. Pinchi, que tenía una gran oportunidad de reivindicarse, no terminó de conectarse en ningún momento al encuentro, y a Alex Alegría, los centrales del Elche no le dieron ni los dos metros de distancia social de seguridad para respirar.

Factor sorpresa/ Estaba claro que el Extremadura debía de reaccionar de la mano de sus mejores hombres a nivel físico. Y así ocurrió. Avisó Zarfino con un disparo mordido desde fuera del área. También lo intentó Cristian desde lejos. Y, a los siete minutos de la reanudación, un robo de balón a la limón entre Olabe y Zarfino, lo convierte el uruguayo en un pase prodigioso al desmarque de Ángel Bastos. Factor sorpresa del lateral vigués que, al más puro estilo de extremo, recortó a su par y remató al palo corto con su pierna buena, la derecha, para empatar el encuentro. Un soberbio gol que abría la esperanza de los azulgranas.

Le sentó de maravilla el tanto a los de Manuel Mosquera que empezaron a crecer en el partido, especialmente de la mano de Cristian, Zarfino y Ale Díez, tres jugadores que han llegado de maravilla a nivel físico.

Tuvo un par de centros por la izquierda Pinchi que se quedaron sin remate. El gallego también empalmó una pelota en la frontal que atrapó bien colocado Edgar Badía. Pero las fuerzas se iban acabando y, en el fondo de armario, el Elche disponía de más armamentos.

Pacheta revolucionó a su equipo con dos ases en la manga: Nino e Iván Sánchez. Desde su salida, todo el arsenal ofensivo de los ilicitanos pasó por las botas de ambos. Iván Sánchez lo intentó desde fuera del área dos veces. Medina, de cabeza, también la tuvo. Y, en el último suspiro, el Extremadura logró despejar a quemarropa un disparo de Nino desde dentro del área pequeña.

En los minutos finales, con el Extremadura físicamente muy justo y con Manuel no gastando cambios, una pérdida de pelota provocó una terrorífica entrada de Cristian que terminó con la expulsión directa del jerezano, que se perderá el importante partido del miércoles ante el Albacete. El punto es bueno, pero no hay mucho margen más. Urgen pronto sumar tres.

Elche: Edgar; Óscar, Josema, Verdú, Juan Cruz, Folch, Mfulu (Diego, min.85), Josan (López, min.89), Escriche (Iván Sánchez, min.65), Pere Milla (Nino, min.64), Jonathas (Medina, min.46).

Extremadura: Casto; Ale Díez, Granero, Fran Cruz, Bastos, Zarfino, Cristian, Olabe (Sergio Gil, min.67), Pastrana (Mosquera, min.89), Pinchi (Rocha, min.78) Alegría.

Goles: 1-0 Jonathas, min.20; 1-1 Bastos, min.52.

Árbitro: Figueroa Vázquez (andaluz). Amarilla al local Óscar y a los visitantes Fran Cruz y Olabe. Expulsó con roja directa al visitante Cristian (89’).

Estadio: Martínez Valero. Sin público.