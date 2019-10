El Extremadura persigue meter la directa delante de sus fieles

De reto en reto y tira porque me toca. Si hace tres días en Alcorcón el Extremdaura derribaba la puerta de la victoria estrenando su casillero de triunfos en liga, ahora el próximo objetivo de los de Manuel Mosquera es truncar el malfario de jugar en el Francisco de la Hera, donde al equipo le cuesta sacar los puntos de tres en tres. De hecho, los azulgranas llevan seis partidos consecutivos de liga sin ganar en Almendralejo: los tres de esta temporada y los tres últimos de la anterior. Una estadística que ansía romper cuanto antes. Si puede ser mejor esta tarde (19.00 horas) ante el Elche, su más inmediato rival.

No es ni el mejor día ni el mejor horario para crear un ambiente de gala en el Francisco de la Hera. Jugar en jornada laboral y tan temprano hará mella en la asistencia de público, especialmente para los muchos socios del Extremadura que son de otras localidades de la región y que no tendrán tiempo de salir del trabajo para marchar al fútbol.

Sin embargo, los de Manuel quieren centrarse únicamente en el verde, en los tres puntos y en tratar ahora de cazar una racha positiva tras el triunfo en Alcorcón: «está claro que la victoria siempre se nota anímicamente en el vestuario. Refuerza al colectivo, al cuerpo técnico y al club, pero tenemos que seguir sin parara. Llevamos un camino firme y bien marcado, y esto es algo que ya habíamos dicho antes de ganar», recuerda Manuel.

Al técnico gallego no le interesan las estadísticas de no ganar en casa y poder romper la racha: «no hay rémoras en el pasado ni pesos que tengamos que cargar. Aquí la realidad es que jugamos con un rival que es sexto y que si le ganamos lo tendremos a tres puntos. No tendremos ningún peso añadido por los resultados en casa del pasado».

Lo que sí vaticina Manuel para el partido de esta tarde son cambios. Uno de ellos es obligado, el de Fran Cruz. El central cordobés no podrá jugar tras el balonazo sufrido en el rostro el pasado sábado en Alcorcón. El golpetazo lo dejó conmocinado e, incluso, le obligó a ingresar en el hospital para someterse a diversas pruebas que descartaron cualquier tipo de lesión. No obstante, por recomendación médica, le han aconsejado parar la actividad física varios días. Pardo ocupará su plaza de central. La otra baja es la de Lomotey por lesión.

Podría haber más cambios. Alex Díez tiene opciones de relevar a Bastos en el lateral derecho y también es posible que Manuel pueda dar descanso a Pastrana. Pinchi y Valverde tienen sus opciones en banda.

El Extremadura tiene la oportunidad de enganchar dos victorias seguidas en apenas cuatro días y enterrar dos meses de dudas y agobios. El Francisco de la Hera espera ansioso por cantar, por fin, otra victoria.