El Extremadura se planta en el mercado si no hay más salidas

El Extremadura se planta en el mercado de fichajes. Por ahora. Así lo confirmó ayer su presidente, Manuel Franganillo, durante la comparecencia a la que asistió para presentar al delantero Alex Alegría, que tuvo el debut soñado con gol incluido en Vallecas. El Extremadura no hará más fichajes, salvo que haya alguna salida más en la plantilla que libere masa salarial y le permita acometer una última operación, aunque realmente las opciones están muy complicadas.

«La plantilla se va a quedar como está. Es algo que también ha querido nuestro entrenador (Manuel). Hemos hecho una apuesta importante por la cantera. Solo podría venir alguien en caso de una salida», anunció Franganillo en una rueda de prensa en la que también comentó que «el club tiene que aprender a mejorar el equilibrio entre los éxitos deportivos y el tema económico para tratar de hacer un club más rentable en el fútbol profesional».

Lo cierto es que el Extremadura no tiene margen de maniobra por el límite salarial. Para poder inscribir a Olabe y Alegría han sido necesarias seis bajas en el plantel: Josema, Rueda, Valverde, Willy, Mujica y Caballo. Para poder acometer otro fichaje, necesitaría sacar a otro jugador. Y, a ser posible, uno con una ficha alta. El Extremadura ha tratado de buscar una salida a Airam Cabrera, pero la alta ficha del canario y las pretensiones del jugador de que se respete su contrato han impedido hacer este movimiento. Cabrera tiene un interés en firme del Wisla de Cracovia, de la Primera División polaca, pero no se desvinculará del Extremadura si el club no resuelve su contrato acorde con las pretensiones que tiene el futbolista.

Franganillo sólo dejó abierta la opción de reforzar el plantel en caso de una salida, aunque la única opción viable sería la de firmar a algún sub 23 para inscribirlo con el filial y que jugara después en el primer equipo.

Después de los movimientos efectuados, el Extremadura se ha quedado con una plantilla de 19 futbolistas. En cuanto a demarcaciones, es evidente que tiene la falta de un lateral tras la salida de Caballo, pues en la actualidad sólo cuenta con Ale Díez y Bastos. Para suplirse sólo estaría la opción de Samuel Manchón, que lo ha hecho de lateral en el filial; o de Roberto Olabe, que en alguna ocasión ha parcheado también en el lateral izquierdo. Además, el club ha pretendido la opción de reforzarse con otro delantero. El último nombre en salir a la palestra ha sido el de Rubén Mesa, delantero pacense que lleva 11 goles este año en el Rayo Majadahonda de Segunda B.

Sin cambios/ Franganillo rompió su silencio tras más de un mes sin intervenir públicamente. Sobre las infructuosas negociaciones para atraer a un grupo inversor, el presidente azulgrana dijo que «ya conocéis mis intenciones de hacer siempre un club más grande. Se han hablado muchas cosas y de tensiones que han estado lejos de la realidad. Oliver y yo estamos condenados a entendernos, para lo bueno y para lo malo. Lo bueno para cada uno será lo bueno para el Extremadura». También aclaró que la Sociedad Anónima Deportiva está dividida al 50% entre ambos accionistas.

ILUSIONADO / Alex Alegría, que se presentó con oficialidad tras su gol en Vallecas, reconoció que «ha costado llegar hasta aquí, pero se lo agradezco al presidente y al club». Sobre su no llegada antes a Almendralejo en otros mercados, Alegría aclaró que «en el mercado invernal pasado ya le di mi palabra al Sporting antes que al Extremadura. Y yo soy un hombre de palabra».

El placentino, que ha tenido un debut soñado, ha reconocido que ha perdonado parte de su contrato para poder jugar en Almendralejo: «quería seguir demostrando que soy más que válido para el fútbol profesional».