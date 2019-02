El Extremadura pone todo el alma para revertir la situación

Decía Henry Miller, popular novelista estadounidense, que «la imaginación es la voz del atrevimiento». Y al Extremadura, imaginación, atrevimiento y esperanza, le sobran. El club, en un intento de volver a remover el sentimiento azulgrana en un momento de la temporada donde los resultados han minado la moral de sus aficionados, sacó ayer una revolucionaria campaña llamada ‘Con todo el alma’, acompañada del eslogan ‘Unión Extrema’. El fondo del objetivo es claro: reactivar la moral del aficionado y crear una atmósfera de positivismo para la recta final de la temporada, donde los resultados han dejado vivo al Extremadura en su difícil misión de salvarse en Segunda División.

La apuesta es arriesgada y direta. El club ha decidido devolver el dinero del abono (en su parte proporcional a los partidos que restan) a aquellos que no confían en la permanencia. Solo durante esta semana podrán entregar su abono en las taquillas. En cambio, si la confianza es plena y el socio quiere continuar, se le brinda la oportunidad de poder sacar dos entradas al precio de un euro cada una, para el partido ante el Numancia del próximo domingo. Con ese dinero, además, se ayudará a la asociación ADMO Extremadura (donación de médula ósea y cordón umbilical).

Pero no queda ahí la cosa. Aquellos que deseen estar en la grada durante la segunda vuelta y no sean abonados, podrán sacar el carnet por la parte proporcional a los partidos que restan, es decir, que por unos 50 euros una persona podría sacarse un abono para lo que resta de temporada. Un reto que ha catalogado «para los valientes».

El área social del club convocó anoche una reunión con las peñas para diseñar nuevas estrategias encaminadas a crear un ambiente todavía mejor para los partidos. Y además, primera plantilla, filial, equipo juvenil y equipo femenino harán una convivencia con asado uruguayo tras el entrenamiento del primer equipo del jueves en las instalaciones de la ciudad deportiva con el fin de solidificar la unión entre todos los estamentos del club. Toda una campaña encaminada a fortalecer el sentimiento azulgrana en un momento delicado del año.

El presidente, Manuel Franganillo, ya había anunciado las intenciones del club en una carta «a corazón abierto» a sus aficionados donde pedía disculpas por los errores cometidos y se mostraba «infinitamente agradecido» por el apoyo que «siempre tienen de esta afición».

Nuevo entrenador / Sobre la búsqueda del nuevo técnico, el Extremadura está dispuesto a esperar «el tiempo que sea necesario» para tomar una decisión. Así lo ha confirmado su presidente, quien ha señalado que «queremos un técnico que esté plenamente convencido de que puede lograr el objetivo y que le ilusione entrenar al Extremadura, no un entrenador que lo que quiera es meterse en la rueda y ya está».

En la mesa de la dirección deportiva se acumulan los ofrecimientos, pero las directrices están marcadas a fuego. El Extremadura busca un técnico que apueste por el club. «Sabemos que cuando viene un técnico de tercera opción, no viene a un proyecto, sino a una situación muy perfilada. Y queremos que el que pueda venir lo haga con la idea clara de que está capacitado para ser útil para el Extremadura», puntualiza.

Hoy martes es un día clave. Está prevista una reunión de la directiva para evaluar a los candidatos. Pero mientras, el plantel vuelve hoy a los entrenamientos de la mano de Edu Vilchez, el técnico que hará de interino hasta la llegada del nuevo entrenador. «Me atrevo a decir que casi al 90% puede ser el hombre que se siente en el banquillo ante el Numancia. Y así se lo he hecho saber al propio Edu, quien ya tenía en la mente la semana de trabajo de la plantilla», dice el presidente.

Edu Vilchez ha sido el ayudante de Rodri hasta la destitución del técnico barcelonés. Aunque los dos mantienen una estrecha relación, lo cierto es que el Extremadura sólo ha prescindido de su primer técnico y no ha comunicado nada al respecto al resto del cuerpo técnico.

Ser primer entrenador no es algo nuevo para Vilchez. El de Sabadell ya tiene una dilatada experiencia en banquillos de Segunda B y Tercera, habiendo dirigido a UE Figueres, UE Olot, Palamós, Peralada, San Marcial, CD Logroñés, Linares, Los Barrios y Balompédica Linense.

Opciones / Dentro del abanico de opciones, el Extremadura sigue tanteando posibles candidatos. En las últimas horas ha tomado fuerza el nombre de Julio Velázquez. El técnico salmantino, de 37 años, cuenta con un amplio bagaje pese a su juventud como entrenador. En Segunda División ha dirigido a equipos como Villarreal, Murcia, Real Betis y Alcorcón. Tuvo una breve incursión en el fútbol portugués dirigiendo al Os Belenenses en Primera División, mientras que su último equipo ha sido el Udinese italiano, equipo con el que comenzó este verano, siendo destituido en el pasado mes de noviembre. El que parece que queda descartado es Gerard López.