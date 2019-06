El Extremadura propone cambiar el nombre al Francisco de la Hera

Sorpresa y controversia en el Extremadura Unión Deportiva. Sin que anteriormente trascendiese ningún debate al respecto, el club anunció a primera hora de la tarde de ayer que su consejo de administración había decidido cambiarle el nombre al estadio donde disputa los encuentros. Pasaría de ser el Francisco de la Hera a denominarse Ciudad de Almendralejo. El anuncio causó impacto y a las pocas horas se produjo una segunda comunicación en la que se matizaba que solo se trataba de una propuesta que, tras expresarse verbalmente, se haría formal en breves fechas al ayuntamiento, ya que el recinto es de propiedad municipal.

El club azulgrana aludió a su «vocación internacional» para justificar la iniciativa, que lleva aparejadas otras dos: el histórico presidente del CF Extremadura Francisco de la Hera seguiría siendo recordado ya que la grada de Preferencia llevaría su nombre, mientras que en el Fondo Norte será homenajeado Pedro Nieto Cortés, el dirigente que llevó al club almendralejense a Primera División en dos ocasiones en la década de los 90.

HOMENAJE A LOS VALIENTES / En su primer comunicado público, la entidad azulgrana ofrecía todas sus razones y parecía dar por hecho el cambio. Proponía que sea el estadio Ciudad de Almendralejo «como homenaje a la ciudad que ha hecho posible que el Extremadura UD sea equipo de La Liga. Homenaje a los que han acudido al estadio cuando no éramos nada más que un sueño. Por ellos, por los que soñaron, sufrieron y animaron en los momentos más difíciles, por todo Almendralejo que ha luchado como nadie y ahora merece que todo el mundo conozca dónde nacieron los valientes».

Sin embargo, la decisión no gustó a todos. A poco de conocerse la noticia, varios seguidores del Extremadura expresaron su disconformidad a través de las redes sociales, no entendiendo que se haya tomado esta medida. «Para mí siempre será el Francisco de la Hera», escriben. El pretendido nuevo nombre del estadio llegó a ser ‘trending topic’ en Twitter mediada la tarde. Incluso se ha impulsado una petición a través de la plataforma Change.org para que el cambio no se produzca finalmente.

Cuando el revuelo y las dudas iban aumentando, el Extremadura UD emitió un segundo comunicado en el que afirmaba «ser consciente de que la titularidad del estadio es municipal» y que «se ha hecho saber al Excelentísimo Ayuntamiento de Almendralejo nuestro deseo de cambiar el nombre del estadio y los motivos que nos llevan a ello». Añadía que «en próximas fechas se hará la petición formal al consistorio» y que «será la corporación municipal la que decida en pleno si se llevará a cabo o no el cambio de nombre».