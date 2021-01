El Extremadura se queda sin centrales puros para el derbi ante el Badajoz

A perro flaco, todo son pulgas. El Extremadura, que no puede reforzarse en este mercado de invierno por las denuncias que mantiene contraídas en AFE de jugadores del año pasado, se ha quedado más bien corto en defensa. Y ahí, precisamente, le están lastrando todavía más las lesiones. El último en caer ha sido Dani Pérez, que tuvo que retirarse en el primer cuarto de hora del partido del miércoles ante el Don Benito y será baja este domingo en el derbi ante el Badajoz en el Nuevo Vivero. Sufre una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo y, a falta de pruebas más concluyentes, no se cuenta con él.

La lesión deja huérfana de centrales naturales la defensa del Extremadura. Fran Cruz es duda para el partido, pero la elongación muscular que sufre le tiene más descartado de la cuenta. Además, Owona ni está ni se le espera. Ante el Don Benito no fue ni convocado y no está para jugar. Ante este hándicap, las alternativas son Saúl y Pedro Melli.

El primero ha jugado en todos los puestos de la defensa y se da la circunstancia de que siempre ha sido el mejor. El bravo zaguero madrileño es el alma del equipo, tanto en defensa como cuando sube a rematar balones aéreos en ataque. Pedro Melli debutó el miércoles por la lesión de Dani Pérez y lo hizo rayando un buen nivel, aunque todavía con la falta de experiencia que le deben dar los partidos. De titular también debutó Tala, sobrio, aunque menos brillante que en su debut ante el Socuéllamos. Y en el lateral derecho tendrá que repetir Nico Hidalgo, que es extremo, pero que vive condenado a ser lateral ante la falta de recursos defensivos de un Extremadura cogido con pinzas.

CONDICIONADOS / «No me gusta quejarme de las adversidades, pero seguimos sumando bajas. Además, el tener tantos jugadores con licencia B en el banquillo no te deja maniobrar como uno quisiera, ya que no podemos tener más de cuatro en el campo. Eso nos ha condicionado», dijo Manuel tras el encuentro ante el Don Benito.

Al técnico gallego no le gustó nada su equipo, especialmente en la primera parte. Considera que perdieron muchos duelos individuales ante un conjunto que venía de jugar tres días antes ante el Badajoz y también subrayó la falta de acierto a portería con hasta cuatro ocasiones clamorosas.

De lo positivo, se queda con el punto, con el hecho de seguir sumando, con la fiabilidad en defensa y con el debut de Pedro Melli, que rindió a un aceptable nivel.

Al que se le vio recuperado es a Víctor Pastrana, que hizo un sobreesfuerzo para estar en el partido del miércoles tras superar el covid-19. «Me encuentro bastante bien y parece que no me ha afectado mucho, sólo el gusto y el olfato». Sobre el papel del equipo ante el Don Benito, considera que el Extremadura no jugó bien en la primera parte, pero que hubo opciones de llevarse el encuentro en la segunda mitad. Considera que el grupo está unido «y con ilusión de poder ganar el derbi del próximo domingo».