El Extremadura quiere meter la quinta rumbo a la permanencia

Nunca antes en toda la temporada tuvo el Extremadura un partido con tantas cosas por delante para ganar. El conjunto azulgrana juega hoy en el Nou Estadi de Tarragona (18.00 horas) ante un Nástic herido de muerte y contando los días para descender de categoría. La trayectoria del Extremadura dibuja totalmente lo contrario: un equipo ascendente, que busca la quinta victoria consecutiva y que, de lograrla, obtendría medio pasaje de permanencia en Segunda División, eliminando definitivamente a otro rival y metiendo una presión infinita a los que tienen que jugar este domingo.

Pero en el fútbol, la lógica, es un parámetro que suele perderse entre las emociones. Y el Extremadura no se fía para nada de un Nástic que ya le sorprendió en Almendralejo cuando era colista y ganaba 0-1 en la primera vuelta con gol de Luis Suárez.

Manuel, sabio en mil batallas, ha advertido a los suyos que si no tratan el partido de la misma manera que los de Riazor o La Rosaleda, pintarán bastos, pero está plenamente convencido de que el grupo, marcado por los latigazos del pasado, no va a levantar ni un ápice el pie del acelerador hoy en el Nou Estadi.

De memoria / No caben sorpresas en el once del Extremadura para la tarde de hoy. Salvo contratiempo de última hora, Manuel repetirá alineación por quinta jornada consecutiva, algo casi insólito en este fútbol moderno. Están respetando las sanciones y lesiones, aunque ya en ese once hay dos jugadores apercibidos como Olabe y Zarfino.

El único cambio estará en el banquillo, donde estará Javi Álamo en lugar de Reyes. El compromiso del jugador canario le ha abierto una puerta en la convocatoria y ha desbancado a un Reyes que no ha terminado de disfrutar de minutos sobre el verde.

Los azulgranas intentarán aprovechar uno de sus puntos fuertes en las últimas jornadas y uno de los puntos débiles del Nástic: el balón parado. De hecho, cinco de los últimos seis goles del equipo en estas cuatro victorias seguidas han llegado procedentes del balón parado.

En este sentido, el Extremadura goza de la calidad en el golpeo de dos hombres claves como son Kike Márquez y Alex Díez. El lateral derecho ha reconocido que «sabemos que podemos pegarle cualquiera de los dos en cualquier falta y tratamos siempre de ponernos de acuerdo. Lo importante es que acaben bien, como así está pasando.

Afición / El Extremadura volverá a tener a su caravana de valientes en las gradas del Nou Estadi. Un autobús repleto de aficionados partía anoche rumbo a Tarragona desde Almendralejo, mientras que el club tiene controlado a decenas de seguidores que residen en tierras catalanas y que han anunciado su presencia en las gradas.

Ganar en el Nou Estadi le supondría al Extremadura sumar 45 puntos y quedarse a un paso de la salvación. No es una final, sino una oportunidad de oro.