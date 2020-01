El Extremadura quiere repetir el cuento del pasado año

Lávense la cara y frótense los ojos. No estamos en 2019, sino en 2020. No se confundan. Miren el calendario porque aunque todo parezca lo mismo, no lo es. El Extremadura abre el nuevo año recibiendo en casa al Alcorcón, como el año pasado. Lo hace en el puesto 19 con 21 puntos, en plaza de descenso. Como el año pasado. Lo hace con la imperiosa necesidad de transformar su juego en puntos para salir de la quema. Como el año pasado. Necesita una victoria que le permita moverse con holgura en el mercado invernal. Como el año pasado. Pero, ojo, estamos en 2020. Y aunque el reto, el cartel, el partido y los objetivos son los mismos, la película es nueva, aunque los azulgranas quieran repetir el cuento del año pasado.

El Extremadura recibe a un Alcorcón que tiene unos números sobresalientes cuando juega de visitante. Lleva tres victorias y siete empates. Y atención: cero derrotas cuando juega como forastero. Casi insólito en esta Segunda División. En casa, eso sí, es de los peores conjuntos. El propio Extremadura se lo hizo saber ganando en la primera vuelta 0-2 en Santo Domingo, por lo que de ganar esta tarde estaría metiendo de lleno a otro rival en la lucha por la salvación.

Los de Manuel vuelven a escena con el sabor dulce aún de la última victoria en Gijón que metió de lleno en la pomada a los azulgranas. El buen partido a nivel táctico y posicional del equipo hacen reflexionar a Manuel sobre si tocar algo o no en el once. Debería hacerlo si hubiera recuperado a Zarfino, pero el uruguayo descansará una semana más por un problema en el isquio. Manuel lo quiere en forma para la segunda vuelta y no le utilizará hasta el 16 de enero en Girona. Tampoco podrán ser convocados por lesión Sergio Gil, que ultima su recuperación de una rotura muscular; y Alex López, que no regresará hasta finales de este mes.

Así las cosas, Manuel alineará de nuevo a Lomotey junto a Rocha en el doble pivote, sin tocar nada más. Willy, que lleva un último mes rayando a gran nivel, le ha ganado la partida a Pinchi y volverá a ser titular. El resto, los mismos.

Manuel no tocará una defensa que lleva dos partidos sin encajar gol y cuatro sin encajar tanto de jugada (sólo de penalti). «Nos hemos puesto las pilas en estas vacaciones y queremos seguir en la misma línea que veníamos consolidando en los últimos partidos. En solidez, el equipo está fenomenal», argumentaba el entrenador.

Manuel descartó ayer hablar de las opciones azulgranas en el mercado invernal y, mucho menos, del futuro cambio de manos en la propiedad de la entidad. Para el gallego sólo existen los tres puntos de esta tarde ante el Alcorcón. Un partido que pueda marcar el rumbo de este Extremadura en Segunda.