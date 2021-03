El Extremadura Rally Team competirá este año con dos vehículos en la Copa de España de Rallys de Tierra en la vertiente de dos ruedas motrices, manteniendo así su apuesta deportiva en esta superficie. La dupla conformada por Paco Montes y David Collado competirán en la categoría Proto mientras que Pedro Manuel Hernández y Cándido Sánchez lo harán en la N3.

«Nos hemos dedicado en cuerpo y alma en el confinamiento a montar un coche competitivo para la Copa, saldremos con ganas y ánimo y con ilusión, ya que el coche está montado de cero, salvo el motor, que me lo ha elaborado el preparador Vicente Posada», explica Paco Montes sobre el Peugeot 106 con el que competirán en la categoría Proto. «En Lorca [en abril] intentaremos tomar contacto con los parámetros del coche y adaptarlo a la competición y a la tierra».

Por su parte, Pedro Manuel Hernández y Candi Sánchez, que defienden el subcampeonato del Desafío Kumho N3 y del nacional de su categoría, repetirán con su Suzuki Swift. «Los planes para este curso son inicialmente salir al nacional de tierra, que comenzará a finales de abril en Lorca. Nuestro objetivo será claro:el año pasado fuimos subcampeones de España y del Desafío N3 e intentaremos repetir resultado o incluso optar a la victoria. Contaré con Candi Sánchez, es mi copiloto de toda la vida, con el que me une gran amistad y con el que me entiendo a la perfección; esperamos tener una temporada de carreras que no sea tan atípica como la del año pasado y que los resultados acaben llegando», explica Hernández.

El proyecto deportivo del Extremadura Rally Team transita hacia su quinto año desde su creación. En este tiempo el equipo se ha asentado tanto a nivel regional como nacional, con el subcampeonato de España y del Desafío N3 de Pedro Manuel Hernández y Candi Sánchez.