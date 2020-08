El Extremadura sorprende con la cesión de Sabit al Getafe B

El centrocampista ghanés del Extremadura, Sabit Abdulay, se marcha cedido al Getafe B para la próxima temporada. La operación fue anunciada este miércoles por la entidad azulgrana y cayó como una auténtica sorpresa, ya que la puesta en escena del africano en los últimos partidos de liga con Manuel en Segunda División había sido tan buena que se le esperaba como una pieza importante en el pivote defensivo para el proyecto de Segunda B, ahora además que Lomotey, un jugador similar, se había marchado del club.

No obstante, el Extremadura buscará gente más experimentada en esa posición y entiende que lo más recomendable para Sabit es salir cedido para ganar minutos y no cortar su proyección. Y, de paso, revalorizar al jugador en una fórmula que le permite al Getafe tener una opción de compra del jugador a final de temporada, plan que ya realizó el Extremadura con Lomotey cuando lo cedió al Villarreal, aunque los valencianos no terminaron haciéndose con el jugador.

Para este jueves se espera que quede definitivamente zanjado el asunto de Gio Zarfino, que terminará recalando en el Tenerife. El Extremadura sigue presionando en las negociaciones para tratar de obtener dinero a cambio de un traspaso.

Con respecto a los fichajes, el Extremadura está cerca de cerrar a dos laterales. Uno es Saúl, lateral derecho que ha brillado la pasada temporada en el Marbella, donde marcó seis goles en liga regular. El otro es Jilmar, un colombiano de nacionalidad española que se ha desligado del Lugo tras haber estado el pasado año como cedido en el Andorra. La operación de Saúl es más factible. La de Jilmar todavía está por cocer.