Extremadura UD: día uno, año dos

Casi siempre, el primer día de clase en la vuelta al cole resulta entrañable, divertido e ilusionante. Si además la mayoría de los compañeros son los mismos que los del año anterior, ese reencuentro resulta aún más emotivo. Abrazos, sonrisas, bromas y ese ambiente de que todo empieza de nuevo desde cero para todos.

Si ustedes estaban pensando en el cole, cámbienlo ahora por la ciudad deportiva de Almendralejo. Así, más o menos, fue ayer la vuelta al trabajo del Extremadura UD para iniciar la pretemporada de su segundo año en Segunda División de manera consecutiva. A las diez de la mañana se citó a todo el plantel, aunque desde bien antes ya estaban por allí los pesos pesados del cuerpo técnico con Manuel Mosquera a la cabeza.

El balón no empezará a rodar hasta el viernes, pues los dos primeros días de pretemporada del Extremadura se han reservado a revisiones y análisis médicos más otra serie de pruebas de esfuerzo y mediciones. Para ello, el Extremadura ha instalado en su zona de gimnasio todo un cuartel provisional de servicios médicos y es allí donde se llevan a cabo estas pruebas. Será el viernes cuando se vea el primer entrenamiento sobre el césped. Los tres primeros días (viernes, sábado y domingo) habrá dobles sesiones. El lunes habrá una y viaje a Marbella. Y el martes, en el Marbella Football Center, el primer amistoso de pretemporada ante el Reading inglés (19.30 horas).

La plantilla / Más de una veintena de jugadores más los del equipo filial estaban citados ayer para las pruebas médicas. De esa plantilla, muchos seguirán y otros no. Solo Manu García y José García (cedidos la pasada campaña en Ponferradina y Salamanca) se ausentaron con permiso vacacional del club. Del resto, acudieron otros cuyo futuro queda por resolver como son los casos de Borja García, Airam Cabrera o Lomotey, que estuvieron cedidos el pasado año. El resto son los que tenían contrato en vigor: Casto, Yamagouchi, Bastos, Pomares, Alex Díez, Aitor, Pardo, Granero, Fran Cruz, Zarfino, Valverde, Kike Márquez y Willy, más los tres fichajes: David Rocha, Pastrana y Nono. También estaba Nico Delmonte, que ha sido anunciado como baja y tiene que resolver contrato.

La sorpresa fue ver a José Manuel Sánchez ‘Josema’, ex central de Nástic y Córdoba, que negocia su posible incorporación al club. Estar allí indica que las posturas están cercanas, pero el fichaje no es oficial.

Ambicioso / En sala de prensa, Manuel se mostró ilusionado y ambicioso y dejó claro que no se pone objetivos, sino que «hay 126 puntos en juego y vamos a por todos. Alguno malinterpretará las palabras, pero mi mentalidad ganadora y competitiva me dice que no podemos seleccionar puntos. Hay que salir a ganar todos, pero de tres en tres».

El técnico gallego reconoce estar «tranquilo» por cómo fluctúa el mercado de fichajes y señala que «hay que dejar trabajar a la dirección deportiva. Estamos haciendo esfuerzos por traer jugadores».

Sí despejó dudas en el caso Fausto Tienza, que definitivamente no jugará en el Extremadura este año. Manuel confesó que «ahora mismo ya no es una opción que valoramos y lo teníamos hablado. Hay que agradecerle todo lo que hizo por este club».

Manuel también alabó a la afición y el ritmo de abonados del club: «Creo que este año tenemos una mano supergigante», dijo.