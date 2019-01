El Extremadura va a Granada sin complejo de inferioridad

Sin complejos. Así se resume el sentir que tiene la plantilla del Extremadura sobre su visita de esta tarde a feudo del líder, el Granada. El partido en el estadio Nuevo Los Cármenes (16.00 horas) es para los azulgranas una prueba definitiva de que, pese a las diferencias presupuestarias en esta Segunda División, está edificando un equipo para competir ante cualquier rival. Lo ha venido demostrando el equipo de Rodri ganando a rivales que le superan en la tabla como el Málaga o el Alcorcón, aunque quizá ahora la principal preocupación del técnico barcelonés es mejorar la pobre imagen ofrecida el pasado domingo ante el Oviedo. Eso, y que sus jugadores se olviden por unas horas de que la ventana del mercado de fichajes sigue abierta, ya que ahí, el Extremadura, está siendo protagonista.

Rodri deja en casa a varios de los jugadores con los que ya no cuenta para la segunda vuelta. Uno de ellos es Rennella. El delantero franco-italiano ha sido una de las grandes decepciones en lo que va de curso liguero y el club azulgrana le busca salida, El Ibiza, de Segunda B pero a golpe de talonario, es el que más cerca tiene llevárselo. En la rampa de salida también están Djalo, Barrera y Balbi. El que ya es baja definitiva es Íñigo López, quien ayer firmó su rescisión de contrato tras acuerdo con el club.

Para el choque de esta tarde, Rodri no podrá contar todavía con ningún delantero que supla la sensible ausencia de Enric Gallego. El entrenador ha confesado en sala de prensa que esto le obligará a jugar, muy posiblemente, con otras alternativas y esquema. En ese dibujo podría entrar como gran novedad Nando García. El jugador cedido por el Alavés está entrenando a gran nivel y viene de competir en el Sochaux. Tampoco podrán jugar ni Reyes ni Fran Cruz, ambos pendientes del transfer. Junto a Nando debuta en convocatoria Lolo González.

Hay dos grandes incógnitas en el once de Rodri para el partido de hoy en Granada. Una se focaliza en la delantera. Willy tuvo su oportunidad en el partido ante el Oviedo, pero no terminó de romper. Y ahora la misma opción en la punta de ataque podría ser para Chuli, que aún no sabe lo que es jugar en su posición natural. No se descarta que los dos sean titulares.

La otra gran duda se centraliza en la portería. Pese a las buenas actuaciones de Álvaro Fernández bajo palos, los partidos ante Lugo y Oviedo han dejado dudas en los técnicos y la opción de darle la alternativa a Casto Espinosa cobra fuerza en las últimas horas.

Con afición / Granada siempre fue un lugar elegido por la afición del Extremadura para hacerse notar. Un autocar de aficionados saldrá hoy temprano rumbo a la ciudad de la Alhambra, además de decenas de vehículos particulares.

El Extremadura nunca ganó al primer equipo del Granada a domicilio, aunque sí se recuerda un épico triunfo ante el filial (2-3) hace tres temporadas.