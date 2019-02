El Extremadura va con todo el alma para tumbar al Numancia

No es una final más, sino más bien, el partido de los partidos. No hay más tregua para un Extremadura herido en la tabla clasificatoria y con el rumbo perdido desde hace jornadas. Los azulgranas no terminan de encontrar ni el gol ni la victoria que levanta la moral y el optimismon perdidos desde ya más de mes y medio. Lleva seis partidos sin ganar y siete jornadas en descenso. Pero si algo le sobra a este club es alma, pasión y locura. A las dudas, su afición ha respondido con un llenazo para recibir esta tarde (20.00 horas) al Numancia, un equipo cuyas dudas también se acrecientan cuando juega fuera de casa. En el Extremadura no barajan otra opción que la victoria, pues los empates empiezan a saber a muy poco a estas alturas de campeonato.

Será el estreno de Eduardo Vílchez como primer responsable de la plantilla. No le gustan que le llamen primer entrenador, pues confiesa que todavía se siente un segundo con responsabilidad de primero. Vílchez y todos saben que de lo que pase hoy dependerá en gran parte su continuidad. El club le lanzó el reto de reactivar el ánimo del vestuario y la posibilidad de tocar las teclas que Rodri no había probado. Si lo hace y la música suena bien, Vílchez dispondrá de más entradas para el concierto. Si sale mal, el banquillo buscará un cojín nuevo.

El preparador azulgrana ha advertido que no prepara una gran revolución y ha dejado a la imaginación de todos los posibles matices que pueda introducir. Todo apunta a que Olabe podría ser titular en el doble pivote junto a Fausto Tienza o Zarfino. Sacrificar este doble volante de corte defensivo fue algo que a Rodri le costó y que pudo ser una losa pesada en sus planteamientos en los encuentros de casa.

Otra duda es saber si Reyes, que será titular, jugará por dentro de volante o lo hará por fuera. Es probable que Vílchez apueste por tres hombres claros en el centro y tres más adelantados, donde Perea y Nando son fijos. Queda saber si el delantero es Ortuño o Schahin.

La única baja confirmada para el encuentro es la de Perone, que sigue lesionado. Vílchez los ha citado a todos en el campo y decidirá la lista de 18 convocados horas antes del partido. Habrá hasta cinco descartes por decisión técnica en lo que será la primera gran decisión del actual responsable del equipo azulgrana.

Fuera del verde, el ambientazo está asegurado. Las peñas azulgranas preparan un nuevo recibimiento a sus jugadores en la llegada de éstos al estadio. Después, tienen preparado una animación que dure los 90 minutos sin cesar.

El Extremadura sabe que no ganar hoy es desengancharse de la guerra, pero que un triunfo, le da vida. Y como decía Jimi Hendrix, «con el poder del alma, cualquier cosa es posible».