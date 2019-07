El Extremadura ve ampliado su capital social en tres millones

Era un proceso de obligado cumplimiento desde el aterrizaje del Extremadura en LaLiga y tenía fecha de caducidad: el 31 de julio. El club, a través de su presidente Manuel Franganillo, tiene previsto ofrecer el lunes todos los detalles, pero ya se puede garantizar que el Extremadura ha culminado con éxito la ampliación de capital social solicitada a instancias del Consejo Superior de Deportes. El capital social asciende ahora a 3.246.206 euros, después de que se haya suscrito una ampliación cifrada en 3.011.206 euros, una ampliación que es una inversión de las más potentes vistas hasta la fecha en el deporte extremeño.

La ampliación de capital se firmaba ayer en una notaría de Almendralejo. Manuel Franganillo, presidente azulgrana, será el máximo accionista del club con el 51 por ciento de las acciones, estando el otro 49 por ciento en manos de otros accionistas. Se espera que el próximo lunes el presidente ofrezca todos los detalles de esta operación que asienta al club en el fútbol profesional y sienta las bases de un futuro crecimiento.

El Boletín Oficial del Registro Mercantil ya anunció en su día la constitución de la Sociedad Anónima Deportiva con un capital de 235.000 euros que ahora se ha ampliado en más de tres millones.

Hasta nueva notificación, el Consejo de Administración del Extremadura lo forman Manuel Franganillo, Luis Oliver Sierra, Alejandra Oliver Sierra, Francisco Javier Vidal, Leandro Izquierdo y Teodoro Brea.

Esta inversión no influye en el límite salarial para el mercado de fichajes, pero sí estipula un dinero en caja que garantiza el normal funcionamiento económico del club.

Ilusionado / De otro lado, en la jornada de ayer pasó por la sala de prensa de la ciudad deportiva, Manu García, portero azulgrana que estuvo cedido la mitad de la pasada temporada en la Ponferradina y que colecciona dos ascensos seguidos a Segunda. El arquero sevillano no dudó en señalar que «creo que me merezco una oportunidad en Segunda. Me veo preparado y luego el tiempo dirá».

El portero azulgrana, que cuenta con muchas opciones de quedarse junto a Casto y Yamagouchi, habló maravillas del Manuel Mosquera: «Es un fenómeno como persona y tiene las ideas muy claras, que es determinante en esto del fútbol. Creo que el Extremadura, con este entrenador, solo puede crecer».

Por otra parte, con respecto al mercado de fichajes, la opción de Alex López del Mallorca parece alejarse al no haber acuerdo entre clubs para la cesión. La entidad prueba en su filial al lateral izquierdo Mustoe, que procede del Dinamo de Bucarest.