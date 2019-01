El Extremadura viaja a Lugo pendiente del futuro de Enric

Estaba prácticamente cantado que el mercado invernal iba a traer noticias frescas para el Extremadura. Después de lograr el desbloqueo sobre el límite salarial en los despachos de LaLiga, el club azulgrana pudo confirmar ayer la inscripción del guardameta Casto Espinosa para lo que resta de temporada. Tanto el portero como el primer fichaje invernal, Javi Álamo, fueron ayer las grandes novedades en la lista de convocados de Rodri para el encuentro de mañana ante el Lugo (18.00 horas). La expedición partió ayer a tierras gallegas con dieciocho convocados. Entre ellos, Enric Gallego, el hombre sobre el que más se ha hablado en las últimas horas.

Es más que posible que el partido en el Anxo Carro pueda ser el último de Enric con la camiseta del Extremadura. En las últimas horas, las negociaciones para la venta del delantero catalán se han intensificado. El interés muy fuerte de varios clubs de Primera División sobre el atacante es palpable y la entidad azulgrana se ha sentado a escuchar ofertas. Ninguna llega a los cuatro millones de euros de su cláusula, pero pueden ser lo suficientemente apetecibles para cristalizar un traspaso.

Espanyol, Huesca y Rayo Vallecano son los clubs que más fuertemente han mostrado el interés por Enric. Ambos pelean por la permanencia en Primera. El jugador, que es feliz en Almendralejo, nunca ha dicho públicamente nada de querer marcharse, aunque es evidente que le resulta muy atractivo tener una oportunidad en la máxima categoría. El Huesca lleva más tiempo mostrando interés en Enric Gallego, mientras que el Rayo ha lanzado su ofensiva en los últimos días. El jugador trata de mantenerse al margen y, de momento, jugará con los azulgranas en Lugo.

Concentrado / Rodri no ha querido hablar mucho sobre el mercado invernal en la rueda de prensa previa al choque de mañana. Cuando le preguntaron por Enric contestó que ellos solo van partido a partido. Sí se mostró satisfecho de poder contar ya con Casto Espinosa: «Ha estado sufriendo esta situación y lo ha tratado de llevar lo mejor posible. Ahora partimos de cero y tenemos que pensar en positivo. Para mí, como entrenador, es un lujo tener la portería tan bien cubierta», apuntaba.

El preparador barcelonés tiene claro que el mercado de fichajes no les puede distraer del encuentro de mañana. «Nuestro principal activo es la fuerza del grupo y eso no lo vamos a romper. Solo vendrá el que lo haga para aportar cosas que no tengamos en el grupo y que pueda encajar bien por su forma de ser».

Tampoco ha descartado contar con Borja García o Airam Benito para la segunda vuelta. Del primero se alegró por tenerle ya con el grupo a partir del próximo lunes. Sobre Airam Benito comentó que está contento de poder verle ya en los entrenamientos. «Vamos a ver cómo salen de las lesiones, el nivel que tienen y si pueden aportar al grupo».

El Extremadura llegó a noche a Lugo y hoy hará una sesión de entrenamiento en tierras gallegas. En la expedición no están ni Aitor Fernández ni Chuli, bajas de última hora. El primero tiene molestias en el pubis y el segundo una contractura en el isquio. Marcelo Djalo se quedó fuera por decisión técnica.

También sufre bajas el rival azulgrana de mañana. Alberto Monteagudo, exentrenador del Badajoz que ahora dirige al Lugo, reconoció que tiene jugadores con molestias «importantes» como Luis Ruiz, aspirante a suplir la baja del sancionado Kravets, y Eduard Campabadal. «Creo que pueden llegar al partido –dijo ayer–, pero esas molestias no led dejan ir al cien por cien». El preparador rojiblanco se mostró ambicioso después de haber dejado la portería a cero en los dos últimos encuentros.