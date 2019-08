El Extremadura viajará a Cádiz sin perder de vista el mercado

La eterna duda en los últimos días de mercado siempre es la misma: mejorar más el plantel o no tocarlo más. El Extremadura, experto en movimientos de última hora, viaja hoy a Cádiz para medirse mañana al líder de la categoría en el Ramón de Carranza. Lo hace con todos sus efectivos disponibles y con una lista que hoy dejará elaborada su entrenador. Pero no pierde de vista el mercado. Los ofrecimientos, las oportunidades y las gangas no dejan de llegar y entre la tentación y la necesidad anda el Extremadura todavía con dudas.

Fichar o no fichar. Desde la dirección deportiva parecen tener claro que al menos hay que tener algún refuerzo más, posiblemente un lateral tras la salida de Aitor Fernández. La prioridad es un lateral izquierdo, ya que no existe ese rol natural. Bastos está jugando a pie cambiado y Josema, que puede hacer de lateral, es central. En las últimas horas ha sonado el nombre de Rubén Lobato, lateral izquierdo madrileño de 25 años que jugó en el filial del Oviedo la pasada temporada y que había firmado por el Eibar este verano, pero hace una semana rescindió y podría haberse ofrecido al club azulgrana.

También queda la duda de otro medio centro. La opción Alberto Martín aún no se ha desvanecido, aunque si se está apagando. El extremeño prioriza venir, pero las partes no terminan de acordar el fichaje. Por otra parte, está la opinión del entrenador, Manuel Mosquera, quien ayer en sala de prensa confesó que está satisfecho y que no espera ningún alta ni baja, aunque matizó diciendo que «somos un club despierto que siempre tiene que estar atento al mercado». El gallego ya confesó a inicios de verano que sus pretensiones eran las de tener una plantilla corta y tirar del filial.

Mientras se deciden en los despachos, en el verde sólo piensan en el partido de mañana en Cádiz. «Es una cita importante, con pedigrí. Al jugador le gusta jugar en estos campos», decía ayer Manuel. El entrenador confesó que tiene a todos sus jugadores disponibles, incluyendo a Airam Cabrera (recuperado) y Rafa Mujica (inscrito). Ante esta tesitura, tendrá que hacer una convocatoria con varios descartes.

CON TRANQUILIDAD / Manuel lanzó un mensaje de tranquilidad a la afición y aseguró que no hay que ponerse nervioso en los primeros partidos: «tenemos una mentalidad muy sólida y clara. Sabemos cuál es el camino y eso nos hace muy fuertes y estar seguros. Que la gente confíe en nosotros». El preparador no considera que haya tenido que trabajar en exceso el aspecto mental por la derrota: «hemos intentado darle naturalidad. Son factores del juego».

El Cádiz llega pletórico tras sus dos primeras victorias. El conjunto amarillo tendrá las bajas de Akapo, Edu Ramos y Jurado. Álvaro Cervera mandó un mensaje de prudencia a su entorno sobre estos dos triunfos: «las victorias nos ponen arriba, pero han sido partidos contra el rival con diez, que sido entre comillas más fácil. Hasta ahora, los partidos han sido raros para nosotros».