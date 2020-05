El Extremadura volverá a su hábitat natural a finales de esta semana

El fútbol vuelve para el Extremadura, aunque de momento lo hace con cierto ralentí. Muy probablemente, los entrenamientos en la ciudad deportiva para el conjunto azulgrana regresen a finales de semana, viernes o sábado, en función de los resultados de los test PCR a los que se someterán jugadores y cuerpo técnico el próximo miércoles para cumplir con el protocolo sanitario de Laliga y el Consejo Superior de Deportes como paso fundamental para la vuelta a los entrenamientos de los deportistas profesionales. Dichos resultados pueden tardar hasta 48 horas y en ellos se verá si hay algún contagio en el plantel azulgrana como paso previo antes de regresar a las sesiones en la ciudad deportiva.

El fútbol vuelve a lenta velocidad, aunque las noticias se suceden a un ritmo vertiginoso. De hecho, los jugadores fueron conociendo ayer mismo que será este miércoles cuando se sometan a los test del covid-19. Además de este test, los servicios médicos del Extremadura tienen previsto realizar una analítica completa a cada futbolista para comprobar si es necesario hacer más pruebas antes de volver a retomar la actividad física.

Para el jefe de los servicios médicos del club azulgrana, Javier Bejarano, el protocolo sanitario establecido para la ocasión es «bastante exhaustivo y tiene mucha profundidad, por lo que lo consideramos seguro». Además, incide en la necesidad de seguir cumpliendo día a día todas las recomendaciones marcadas por las autoridades sanitarias «como es el uso de guantes, mascarillas y esas rutinas habituales a las que hay que adaptarse».

Los futbolistas acudirán a un centro especializado a realizarse los test y deberán esperar un máximo de 48 horas para conocer el resultado de los mismos. Todos ellos saben que un posible positivo por coronavirus podría lanzar por la borda la temporada para ellos, ya que no habría tiempo material ni para la recuperación ni, mucho menos, para coger la forma idónea para finalmente competir.

En este sentido, el Extremadura tiene un hándicap añadido como es la cortedad de su plantilla, con sólo 19 jugadores del primer plantel. Manuel ha citado a cinco jugadores más del segundo equipo para que se unan a los entrenamientos, ya que es posible que, en caso de regreso de la competición, deba de tirar de ellos para poder completar convocatorias y quien sabe si para jugar.

Riesgos / El médico del Extremadura, Bejarano, asegura que en medicina no hay 100% de seguridad y «la posibilidad de que exista un contagio está ahí. Es un virus que no conocemos y no sabemos a lo que nos enfrentamos».

También considera el médico azulgrana que «existe un antes y un después en el fútbol con el covid-19. Se extreman medidas de higiene en ciudades deportivas y estadios. Habrá mucho respeto a todo esto hasta que se normalice».

Entrenamientos/ No hay fecha oficial de regreso a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Almendralejo para el Extremadura, pero teniendo en cuenta los plazos marcados, Manuel podría empezar a planificar sesiones a finales de semana, como más tarde el lunes.

Los primeros entrenamientos serán individualizados. Habrá dos sesiones con 12 jugadores por tanda. Seis ocuparán un campo y otros seis el otro. No podrán tocarse y recibirán órdenes a distancia del cuerpo técnico.

Hasta que llega ese día, los jugadores están aprovechando la desescalada para hacer entrenamientos al aire libre cerca de sus domicilios. Los prepara Dani Chamorro, el preparador físico, junto al readaptador, Alberto Fernández.

Estas primeras sesiones en la calle se centran en carreras largas, con variaciones de velocidad y no pasando de los seis kilómetros por entrenamiento. «Creemos que es bueno empezar así porque vamos cogiendo medidas de kilometrajes de partido. Hemos arrancado simulando hacer media parte de un partido», dice Chamorro.

Los niveles físicos de los jugadores son distintos porque cada uno en su casa ha tenido un material diferente para trabajar y distintos espacios. Chamorro insiste que durante este tiempo de confinamiento han trabajado mucho «ejercicios para que los grupos musculares estén en óptimas condiciones para poder entrenar bien», haciendo sesiones para prevenir lesiones, otra de las grandes preocupaciones en los cuerpos técnicos de todos los equipos de fútbol profesionales.

La buena noticia para el Extremadura es que jugadores como Zarfino o Kike Márquez, lesionados antes del parón liguero, ya estarán activos para la vuelta a la competición. Kike Márquez sigue recuperándose, pero si el fútbol vuelve en junio, espera estar listo para la primera cita.