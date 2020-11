La extremeña Loida Zabala, muy orgullosa por el impulso a su proyecto

La levantadora de peso extremeña Loida Zabala se mostró emocionada tras recoger uno de los Premios Iberdrola SuperA, en concreto el de la inclusión. Los 50.000 euros serán empleados en desarrollar en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, donde se adaptarán salas con material deportivo para mejorar la situación física de mujeres con esta lesión y otras discapacidades motrices.

«Está demostrado que ser mujer y estar en silla de ruedas, es algo irrelevante para conseguir metas grandes. Se han presentado más de 400 proyectos y aún no puedo creer que lo hayamos conseguido», comenta la deportista extremeña. «Esto es para mí un sueño que tuve desde hace muchos años y parece que el destino me ha ido poniendo las casualidades delante mía»., añade.

La intención es implicarse «con los entrenamientos de los pacientes y futuros deportistas», cuenta. «Sin duda los sueños se cumplen si trabajas desde la pasión. Se me eriza la piel solo de pensar que podemos cambiar la visión de vida de todas las personas que hayan tenido un accidente o una enfermedad, porque su vida cambiará al perder movilidad física, pero con este proyecto puede cambiar a mejor, como me ha pasado a mí», apunta.

Zabala asegura que «la vida me ha enseñado que se puede ser feliz día a día si todo lo que haces te apasiona» y que «si no hubiese pasado por esta situación [la enfermedad que le llevó a la discapacidad], a día de hoy no sería la persona que soy».

En todo caso, como es habitual en ella, prefiere mirar más para adelante que para atrás: «aún queda mucho trabajo por hacer. Mi siguiente objetivo es ver a un deportista al que hayamos ayudado encima de un podio».