Un extremeño de Champions

Jacinto Romo (Calamonte, 1993) no formó parte del combinado de Jürgen Klopp el pasado 1 de junio en la final de la Champions League, pero también tendrá esa fecha grabada en su recuerdo. «Sinceramente, no me hizo especial ilusión. Fue una gran oportunidad, pero es que no me gusta mucho el fútbol, soy más de baloncesto», confiesa este diseñador gráfico que participó en los preparativos de la cena de autoridades del día anterior a dicha final.

Sus conocimientos futbolísticos no son muy altos, de hecho no conoce a ningún jugador del Liverpool o Tottenham, los dos clubs que disputaron esa final que acabó con victoria ‘red’. «Te soy sincero, de los que asistieron a esa cena solo conocí a Florentino Pérez y a Enrique Cerezo, son los que más veo por la tele. El resto eran desconocidos para mí», explica entre risas Romo.

Y aunque su nombre no es conocido, su función fue importante para Madrid y también para la UEFA, que contó con sus servicios como diseñador gráfico. «La empresa donde estoy ya ha trabajado varias veces con ellos, nos pidieron que hiciéramos diferentes diseños, coordináramos el evento y también algunos vídeo mappings en 3D», detalla este rabúo ahora afincado en Madrid por trabajo.

En esa gala previa a la final de la UCL, asistieron los familiares de los jugadores de Kloop y Pochettino, además de las autoridades UEFA y representantes de las altas esferas del fútbol nacional. «El evento tuvo lugar en la galería de cristal del Palacio de Cibeles, en el Ayuntamiento de Madrid, y las figuras corpóreas que se podían ver allí también las diseñamos nosotros».

TRABAJOS BLANCOS / Y no se queda aquí el recorrido por el mundo del fútbol de Jacinto Romo, también ha trabajado para el Real Madrid. «El año pasado, cuando el Real Madrid ganó la Champions, también coordinamos y diseñamos todo el evento de celebración que se llevó a cabo en el Bernabeú. Y, bueno, también hemos editado algunos vídeos para ellos», dice con normalidad.

Y es que el fútbol no es su pasión. «No sé si me he dejado algo por ahí, pero ya te digo que el fútbol no es mi pasión y entonces lo tomo como un trabajo más. Me hizo ilusión, porque es un trabajo importante, pero no lo viví con la pasión que lo haría un aficionado al fútbol», manifiesta este graduado en Bellas Artes. Se formó en Sevilla, pero encontró su oportunidad laboral en Madrid.

Y ahí seguirá, porque su mercado, de momento, no germina en Extremadura. «Me gustaría estar en mi tierra, pero es que en la región no hay empresas tan importantes como en Madrid que busquen los trabajos que realizamos. Falta esa cultura empresarial y también educar que el trabajo vale dinero, me han llegado a pedir diseños gratis», lamenta Romo.

«La gente piensa que el trabajo de un artista no vale dinero, porque creen que solo se necesitan horas para acabar ese diseño o pintura, pero no es así. Para poder hacer esos trabajos, he tenido que formarme, practicar y ese trabajo merece ser remunerado. Falta esa cultura en Extremadura», dice este diseñador gráfico de ‘champions’.