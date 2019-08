El extremeño Cienfuegos eleva su récord nacional de martillo a 78,70 metros

El extremeño Javier Cienfuegos estableció este sábado un nuevo récord nacional de martillo con un lanzamiento de 78,70 metros en la final de los campeonatos de España, que se disputan en el nuevo Estadi Olimpic Camilo Cano.

Se trata del tercer récord nacional que obtiene el lanzador de Montijo este año. El anterior, de 78,16, lo hizo hace justamente una semana en León.

Ocho veces campeón de España, Cienfuegos puso, ya en la segunda ronda del concurso, una distancia imposible para sus rivales en la lucha por el título nacional.

"Veníamos a esto, a hacer récord de España y si era posible a pasar esa línea de 80, que es lo que estamos pensando ahora mismo. Buenas sensaciones en mi mejor serie de siempre", ha declarado el lanzador de Montijo.

Cienfuegos no se conforma: "Todavía me queda una marcha más por meter, y lo único que tengo entre ceja y ceja es el día 1 de octubre la calificación (en el Mundial de Doha) y pasar a la final. Estoy en una forma inmejorable, la cabeza me va muy bien y los entrenamientos también. Estoy superseguro en el círculo", añadió.

"Yo lo que quiero es estar entre los doce mejores en el Mundial, no importa la marca y después en la final pelear por todo", señaló el lanzador extremeño, que tuvo palabras de elogio para el nuevo estadio de La Nucía: "ojalá que se hagan muchos campeonatos de España aquí".