Los extremeños de Segunda B y Tercera, felices por la suspensión

El Mérida, al igual que los otros dos equipos extremeños de Segunda B, el Badajoz y el Don Benito, se mostró satisfecho por la decisión tomada por la Real Federación Española de Fútbol de aplazar las dos próximas jornadas ligueras en lugar de jugarlas a puerta cerrada.

En el caso de la entidad romana, afecta al derbi frente al Badajoz que debía disputarse este domingo a partir de las 18.00 horas en el Romano y para el que ya se habían vendido miles de entradas, aunque se tendrá que devolver el importe en todo caso.

Antes de conocerse la noticia, el presidente del club, Paco Puertas, reconocía en Cope Mérida estar «disgustado» por la decisión de jugarse a puerta cerrada, argumentando que jugar un partido con la trascendencia deportiva y social del considerado clásico del fútbol extremeño sin público «desvirtuaría la competición. No me parece justo que en la ida hubiera ocho o diez mil personas en el Nuevo Vivero y en la vuelta no haya nadie. Como local, necesitamos a toda nuestra afición, además, la Federación debe entender que el dinero de las taquillas es muy importante para nuestros presupuestos».

EN LÍNEA CON EL BADAJOZ / Mientras, el presidente del Badajoz, Joaquín Parra, reconocía que «quiero que se aplace la liga entera, pero si es solo nuestro partido, no me interesa». Al final, los dos han terminado contentos, los emeritenses por el derbi de esta semana y los pacenses por el que hubieran disputado en la jornada siguiente en el Nuevo Vivero frente al Don Benito que también hubiera tenido un gran ambiente en las gradas. A los dombenitenses, por su parte, les correspondía recibir este domingo al Yeclano, un choque que queda ahora sin fecha.

Una vez aplazada la jornada, el Mérida ha informado que hasta maña es el plazo para acercarse a la taquilla del estadio Romano para recibir la devolución del importe de las entradas adquiridas para el choque. El horario matinal es de 11.00 a 14.00 y en el vespertino de 17.00 a 19.00.

En lo meramente deportivo, a la plantilla romana le puede venir bien estas dos semanas sin competición. En primer lugar, para recuperar a los lesionados Gonzalo Poley y Omgba, y en segundo lugar, Juanma Barrero, entrenador emeritense, se ha encontrado con dos semanas sin competición que puede aprovechar para que el equipo continúe interiorizando los conceptos que él quiera imponer. También en el aspecto físico, que es donde el equipo estaba mostrando dudas por el ritmo alto que quiere imponer Barrero, va a ser un buen momento para refrescar piernas de cara a las últimas diez jornadas. El propio Puertas reconocía que con la llegada de Barrero «el equipo tiene otro semblante, con menos ataduras, más relajado y cada jugador está sacando lo que él tiene».

LA TERCERA / En Tercera División también se recibió la decisión federativa con alegría. Todos los clubs consideraban que se perjudicaban claramente sus intereses y que, sobre todo, se ponía en riesgo a los futbolistas. Aunque se trata de una competición en la que la mayor parte de los protagonistas no son profesionales, se tendrá que hacer el esfuerzo de buscar huecos en días de entresemana para recuperar los encuentros que no se disputen los dos próximos fines de semana.

La vigesimonovena jornada la componen los partidos Jerez-Arroyo, Fuente de Cantos-Trujillo, Montijo-Llerenense, Plasencia-Diocesano, Valverdeño-Villanovense, Calamonte-Olivenza, Coria-Extremadura B, Moralo-Azuaga y Cacereño-Miajadas; la trigésima, Arroyo-Aceuchal, Trujillo-Jerez, Llerenense-Fuente de Cantos, Diocesano-Montijo, Villanovense-Plasencia, Olivenza-Racing Valverdeño, Extremadura B-Calamonte, Azuaga-Coria, Miajadas-Calamonte, Azuaga-Coria, Miajadas-Moralo y Cacereño-Valdivia.