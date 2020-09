Una familia que disfruta

Los jugadores del Deportivo Don Benito han vuelto ya a recuperar sensaciones en su vuelta a los terrenos de juego. Un retorno que supone además el inicio de una nueva temporada para la plantilla rojiblanca y la vuelta a la normalidad de sus futbolistas. Son días de carga física y de puesta a punto después de casi seis meses de parón y de entrenamiento individual.

«Teníamos mucha ganas, llevábamos meses con mucha incertidumbre de que este año a lo mejor no había fútbol. Al final creo que la presión que hemos hecho los propios futbolistas ha hecho efecto y se ha solucionado», asegura David Agudo, quien recuerda que no haber jugado este año podría haber sido un problema para muchos compañeros. «Era nuestro trabajo, había que buscar una solución, llevábamos muchos meses parados y vivimos de esto».

Desde el mes de marzo el Don Benito no realizada un entreno oficial, han sido meses duros en los que era complicado mantenerse en forma. Agudo asegura que aunque ha intentado cuidarse no ha sido fácil, ni si quiera tras el final del confinamiento: «Donde yo vivía no había nada abierto. He estado casi cuatro meses sin tocar balón», señala alguien que lleva más de 12 temporadas seguidas como profesional, para quien no es fácil un parón tan largo: «Cuesta asimilarlo. Hemos cogido peso o perdido masa muscular».

Contento

El delantero originario de Lobón es uno de los que repite esta temporada y puede considerarse ya uno de los veteranos del equipo, en donde afronta su tercera temporada con la ilusión puesta de ayudar a la entidad rojiblanca a seguir creciendo «estoy muy contento aquí, somos como una gran familia y eso ayuda».

Agudo, que ha pasado por equipos de la categoría como Betis B, Extremadura, Badajoz, Melilla, Talavera, e incluso también tuvo una experiencia en Austria, es uno de los mejores conocedores del grupo, pero todo cambia con el nuevo formato, cree que puede estar todo muy abierto: «Son muy pocos partidos y creo que el que mejor se adapte al nuevo formato y esté mejor al inicio de pretemporada va a marcar donde va a estar». Cree que en ese sentido el Don Benito puede partir con cierta ventaja, al ser una plantilla en la que todos se conocen bastante y que tiene mucha continuidad: «En eso vamos a tener suerte, se mantiene mucha parte de la plantilla, eso lo llevamos encima, sabemos que somos una gran familia». Ese ambiente familiar es el que, como uno de los veteranos, intentará enseñar a los nuevos.

Si por algo se ha caracterizado en las dos temporadas anteriores en el Don Benito es por marcar goles claves y ganarse el cariño de la afición por sus trabajo dentro del campo, en su primera campaña jugó 35 partidos y marcó 7 goles, el año pasado 25 y consiguió 5 dianas, aunque saliendo más en segundas partes y repartiéndose en ocasiones los minutos con Dani López. Para el Agudo el reto es seguir ayudando a su equipo: «Miro mucho la comodidad y la confianza del míster. Con Juan tenía muy buena relación desde mis inicios, hace años. Me dio mucha confianza entonces y tenemos muy buenos recuerdos. Estamos muy a gusto, aunque es raro que alguien esté a disgusto aquí porque todos nos apoyamos bastante, tanto se juegue como no los compañeros están muy unidos».

En referencia a los nuevos Agudo cree que hay que valorar el esfuerzo que ha hecho el club para traerlos y a la vez mantener un buen bloque: «Tenemos una gran plantilla». Lo que no se atreve a vaticinar es donde estará el Don Benito a final de campaña, aunque promete «sacrificio, esfuerzo y ganas. Están ahí, pero en el fútbol intervienen