Fátima Agudo recibe el alta y vuelve hoy a trabajar en su hospital cacereño

Casi un mes después de haber sido diagnosticada de estar infectada de coronavirus, la arquera-enfermera Fátima Agudo volverá hoy a su trabajo en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, momento que no ha dejado de desear en todo este tiempo de confinamiento, buena parte de él en una habitación de su domicilio familiar. «Ya está todo hablando con mi supervisor; el horario de mi turno es de 8 a 15.00 horas, pero yo creo que al final tendré uno nocturno», dice a este diario minutos antes de recibir la comunicación de su alta en una jornada muy emotiva para ella. Sabe que está recuperada desde el pasado jueves, «cuando me confirmaron que daba negativo» y que todo está preparado para el retorno.

La deportista extremeña más laureada de la historia está feliz. Muy feliz. «Lo he pasado mal, pero más que por contraer la enfermedad, por estar viendo que mis compañeras estaban así, con tantos problemas, y que yo no podía hacer nada, pero ya estoy bien». Agudo, habitualmente comprometida con diferentes causas solidarias, más allá de su condición de sanitaria profesionalidad, ya se siente en plenitud, «si acaso con un poco de sequedad en la garganta; desde luego que estoy inmunizada, seguro». «Mis síntomas no eran graves, aunque después mi marido tuvo algo y mis hijos también, aunque fuera muy leve», añade.

Ahora su misión es volver con la máxima fortaleza, tanto la mental como la física, a su puesto de trabajo para volcarse con los demás. «Tengo que actualizarme en algunos protocolos y por supuesto tomar todas las medidas de seguridad, pero ya sé qué es lo que tengo que hacer, por supuesto». Y tanto.

«He perdido tres kilos porque no tenía ganas de comer, eso sí, hay quien pierde el gusto y el olfato», comenta la arquera, quien también ha visto cómo varias compañeras han contraído la enfermedad «y alguna lo ha pasado muy mal; lo mío ha sido poco comparado con otras», agrega. De todas formas, sí asume que «he pasado miedo», especialmente al inicio, cuando fue diagnosticada, y dado que se han producido informaciones contradictorias y surgido muchas dudas en torno a ella.

«Esto va a ser lento. Vamos a tardar en superarlo hasta que vuelva la normalidad de verdad; debemos tener paciencia, mucha paciencia. Se acabaron por un buen tiempo las tertulias y las reuniones y los bares», dice la protagonista, que asegura que durante todo este tiempo, «en el que me he leído cuatro libros», ha echado en falta las ‘pequeñas cosas’ como «tomarse un café o una caña con las compañeras, las clases con la escuela…», apunta. «El arco lo tenía un poco dejado últimamente, pero sí, lo echas de menos también, claro, por supuesto». Voluntaria de la plataforma Red Cor, Agudo se va a volcar ahora en pro de los demás, como ha deseado todos estos días, a través de este colectivo.

Antes de todo ello, la deportista quiere lanzar el mensaje más práctico. «Que la gente respete, se cuide y se quede en casa, por favor», dice. Al lado de la puerta de su casa, allí está ella. El día anterior había atendido a su suegra, que vive sola. Hoy ella, en principio a las ocho, tendrá la vuelta al trabajo más dichosa de todas las que ha tenido en sus más de 30 años de profesión.