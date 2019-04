Fe y coraje para seguir vivos

La fe y el coraje es algo que no enseñan en las escuelas. O se tiene o no se tiene. Se cultiva y se protege, pero no se encuentra por la calle. El Extremadura tiene fe. Tiene coraje y ambición. Y mucha ilusión. A raudales. Y con eso, cierto es, no vale para ganar en Segunda. Pero a veces, todo eso en una coctelera y en un gris partido, te regala un triunfo que puede darle más que vida a este equipo.

La victoria por la mínima ante el Almería fue celebrada ayer en el Francisco de la Hera casi como un título. El pitido final del partido dibujo una carrera poderosa de Casto, un abrazo eterno entre Zarfino y Tienza, la garra de Willy desde el banquillo y una tormenta perfecta de dulces emociones que contagió a todo el Francisco de la Hera que, al unísono, entonó el ‘Sí, se puede’, como un grito definitivo para expulsar toda la tensión acumulada.

Todo eso porque sobre el verde, el Almería se presentó en Almendralejo como uno de los mejores equipos que se ha visto. Vistoso, alegre, atrevido y muy peligroso de tres cuartos adelante. Con un jugador, Juan Carlos Real, que veremos el próximo año en equipos punteros. Y unas bandas, Rioja, Corpas y Narváez, que eran auténticos puñales, aunque Bastos y Alex Díez colosales en los laterales, sujetaron bien las embestidas andaluzas.

Empezó bien el Extremadura en los primeros diez minutos, llegando con buenas sensaciones al área contraria, pero sin ocasiones. El Almería espero ese tiempo para adaptarse a las dimensiones del campo y, pasado ese tramo, hacerse con el control.

LUCHA ABIERTA / Juan Carlos Real, un cisne en la mediapunta, pegó el primer coletazo con peligro sobre la portería de Casto con un chut raso que se marchó rozando la cepa del palo. El Almería metía el susto en el cuerpo a un Extremadura que, por momentos, se descontrolaba. Los de Manuel apenas inquietaron el marco de René en la primera parte. Un buen movimiento de Kike Márquez por banda derecha sirvió para un centro medido que no pudo rematar Ortuño ni Bastos. Pelota al limbo.

El Almería daba la pelota al Extremadura, pero presionaba arriba y provocaba errores del rival. En uno grave de Olabe, la pelota llegó a Álvaro Giménez que vio como Granero bloqueaba su disparo en última instancia. También Lolo González resultó providencial para tapar otro disparo de Juan Carlos Real.

El Extremadura silbó con prisas el descanso para tranquilizar y templar sus nervios, pero lejos de tomar el timón del partido, lo perdió aún más en el arranque del segundo acto. Con Juan Carlos Real dando un festival de fútbol en tres cuartos, sus pases no tuvieron el fin perfecto para generar alguna ocasión clara. Las que había, las abortaba un Casto bien colocado.

El nerviosismo total llegó al filo del cuarto de hora del segundo acto, cuando hasta en tres ocasiones el Extremadura falló tres pases casi de alevines para generar contragolpe. La afición explotó y los silbidos avisaron a los del verde que la cosa pintaba mal. Manuel escuchó a la grada y movió piezas. Reyes y Nando dentro. Márquez y Olabe fuera. Perea, cuestionado por su gris partido, se quedó en el campo y el albaceteño se lo agradeció al técnico con la jugada decisiva. Agarró la bola en la banda, sorteó a su rival y Owona le hizo penalti. Lolo González, que debutaba en casa, tomó la responsabilidad y con una abrumadora frialdad engañó a René para hacer el gol clave.

Luego, la diosa fortuna se alió con los azulgranas hasta en dos ocasiones. Primero en un centro que Caballero remató al palo. Y en el descuento con un remate de Saveljich que se fue fuera de milagro. La cosa estaba para ganar. El destino quería, más que nunca, que el Extremadura se agarra a la permanencia.

Ficha:

Extremadura: 1 -- Almería: 0

Gol: 1-0: min. 66, Lolo González, de penalti.

Árbitro: Pulido Santana (Canarias). Amonestó al local casto y al visitante Owona.

Estadio: Francisco de la Hera

Espectadores: 11.000.

Extremadura: Casto; Bastos, Granero, Pardo, Alex Díez, Lolo González, Zarfino, Olabe (Reyes, min. 60), Kike Márquez (Nando, min. 60), Perea (Tienza, min. 86), Ortuño.

Almería: René; Owona, Romera (Caballero, min. 77), De la Hoz, Narváez (Rioja, min. 73), Corpas, Álvaro, David Rocha (Aguza, min. 77), Saveljich, Iván Martos.