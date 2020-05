La federación decidirá sobre cómo se finalizan las ligas este miércoles

El día 6, miércoles, habrá reunión de la junta directiva el de la española, Luis Rubiales. Ahí, al final, se dilucidará cuál será el futuro de las competiciones no profesiones dependientes de la federación: Segunda B, Tercera, Primera femenina, Liga Reto Iberdrola, División de Honor juvenil y competiciones inferiores y también las ligas de fútbol sala y fútbol playa. El día 8 será definitivo todo en la Comisión Delegada.

Esa es, según contrastó ayer este diario, la ‘hoja de ruta’ del fútbol español no profesional, aderezada, entre medias, por una comunicación oficial de las territoriales a sus clubs asociados. Las tensiones sobre las fórmulas a adoptar están siendo tremendas, especialmente para decidir cómo terminan la Segunda B y la Tercera, sobre lo que hay profundos desacuerdos. Sin embargo, en el resto no hay problemas. En clave extremeña, lo más sustancial es que se confirmará el ascenso del Santa Teresa a la élite del fútbol femenino nacional.

Con el Consejo Superior de Deportes como actor clave de fondo porque es el que va a guiar todo en clave gubernativa y sanitaria, nadie quiere asumir la ‘patata caliente’ del término de la Segunda B. La idea sigue siendo el playoff express, descartándose la creación de una nueva categoría entre la Segunda y la Segunda B. No habrá descensos en las categorías de bronce y la Tercera, y en esta categoría se quiere hacer otra fase de ascenso rápida, en la que subiría el campeón de la misma.

¿Qué ocurriría si no hay finalmente fases de ascenso? Hay diferentes fórmulas encima de la mesa, pero Rubiales sigue pensando que tendrían que subir los campeones en el momento en el que se paró la competición. Esto es, en Extremadura subiría a Segunda B el Villanovense.

El problema vendría en si al final no hay descensos en Segunda, pero parece cada vez más cercano que esta categoría, así como la Primera, se van a finalizar, aunque se a finales de julio. No está claro, sin embargo, que se acaben la Segunda B y Tercera porque no son categorías profesionales y los futbolistas no tienen contratos del perfil de la élite, además de las propias posibilidades de los clubs. Los condicionantes son múltiples, entre ellos los tests, de precio prohibitivo para los clubs. Además, habría ascensos encadenados desde la Primera y Segunda extremeñas, aunque aquí no hay fórmula decidida tampoco.

EUROPA, YA / La Comisión Delegada aprobó también el modelo de clasificación para competiciones europeas en caso que no volviera la competición o que UEFA solicitara a la RFEF los equipos clasificados para la Liga de Campeones o Europa League sin haber finalizado la competición..

La decisión que adopte este organismo compuesto por federaciones territoriales, clubes profesionales y amateur, árbitros y entrenadores no afecta al fútbol profesional. Como ya ha apuntado el diario Sport, si no se reanudará la competición en Primera y Segunda, la decisión tendría que estar consensuada por la Liga de Fútbol Profesional y la propia Federación Española de Fútbol.

Así esta recogido en el Convenio de Coordinación que firmaron Javier Tebas y Luis Rubiales el pasado 3 de julio del 2019 y que tiene una vigencia para las próximas cinco temporadas. Ello se especifica en el título II del convenio ‘De las competencias de la RFEF y la Liga en la organización de la competición profesional’.

En el punto VI del convenio,y dentro de este título II, recuerda Ramón Fuentes, se habla concretamente de las ‘Materias Sujetas a coordinación entre la RFEF y LaLiga’ y donde dice que «las propuestas sobre el desarrollo de la competición, clasificación final y determinación de los clubs vencedores corresponden a LaLiga, que necesitará previo acuerdo de la RFEF». Y para lograr este consenso, el convenio establece que «creará una comisión, formada por el secretario general de la RFEF, que es Andreu Camps, y la persona que designe LaLiga y sus jefes de competiciones, para analizar cambios reglamentarios a fin de que la comisión competente decida sobre eventualidades deportivas en la competición.

Si no hubiera acuerdo en esta comisión es cuando será el presidente de la RFEF el órgano que éste delegue el que decidirá. En el caso de los ascensos de Segunda a Segunda B y los ascensos se establece que serán cuatro los clubes que pierdan la categoría del fútbol profesional, como ha repetido Tebas. Y que serán cuatro los que entren a formar parte del fútbol profesional. La Liga no entra en cómo se produzca y el modelo que utilice la RFEF.