La Federación Inglesa pide abrir una investigacion sobre los abusos racistas en Bulgaria

La Federación Inglesa ha emitido un comunicado para que la UEFA abra una investigación sobre las lamentables actitudes racistas de una parte de la afición búlgara. Algunos ultras mostraron una conducta beligerante y racista hacia los jugadores de color ingleses.

El máximo organismo del fútbol inglés expresó en Twitter que la situación vivida por sus jugadores durante el partido de clasificación para la Eurocopa 2020 es totalmente inaceptable.

Los ingleses golearon a Búlgaria (0-6), pero la noticia del partido fue los cánticos racistas que se pudieron escuchar durante el encuentro. El árbitro del partido tuvo que parar dos veces el partido a causa de la problemática racista.

El Gobierno búlgaro, presidido por Borisov, ha exigido el cese del presidente de la Unión Búlgara de Fútbol, Borislav Mihaylov, después de los incidentes de los ultras de su selección en Sofia.

Buen gesto del capitán de Bulgaria

Ivelin Popov, capitán de la selección búlgara, se dirigió a la grada local para pedir que cesaran sus actitudes racistas. Marcus Rashford agradeció el gesto de Popov en sus redes sociales, donde también quiso comentar lo vivido en el césped. "No es una situación fácil para jugar y no debería estar sucediendo en 2019. Orgullosos de haber estado por encima para llevarnos los tres puntos, pero esto necesita ser eliminado", comentó en Twitter.

