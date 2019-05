Federer vuelve con victoria antes del debut de Nadal y Djokovic

Cuatro años después de su ultima aparición en la central de Roland Garros Roger Federer ha reaparecido en la remodelada Philippe Chatrier con una clara victoria ante el tenista italiano Lorenzo Sonego (73 mundial) por 6-2, 6-4 y 6-4. Ganador del título en el 2009, el exnúmero 1 no ha tenido problemas para pasar a la segunda ronda en la que se enfrentará al alemán Oscar Otte (145 mundial) y sustituto del australiano Nick Kyrgios que ha renunciado a jugar en el torneo después de considerarlo "una mierda" en un reciente tuit.

Federer había jugado por última vez en Roland Garros en el 2015 cuando fue eliminado por su compatriota Stan Wawrinka en cuartos de final, futuro campeón ese año, por 6-4, 6-3 y 7-6 (7-4). Después de esa derrota el exnúmero 1 prefirió no volver a jugar en tierra para evitar el desgaste físico y prepararse de cara a Wimbledon. Su retorno ha sido recibido con una gran ovación y gritos de "Roger, Roger, Roger" y el suizo no ha ocultado su emoción. "Estaba nervioso al principio, el corazón me iba a mil. Gracias por vuestro apoyo", ha dicho al final del partido.

Derrota de Andújar y Ramos

Federer ha sido la gran atracción en la jornada inaugural del torneo que está arraigando en este primer domingo en el que se han disputado 33 partidos, entre ellos los de los españoles Pablo Andújar y Albert Ramos que han caído en su debut, respectivamente ante el italiano Marco Berretini (6-7 (3-7), 6-4, 6-4, 6-2) y el serbio Laslo Djere (6-3, 6-2, 7-6 (7-2). En la jornada también han superado la primera ronda del cuadro masculino el griego Stefano Tsitsipas, el japonés Kei Nishikori y el croata Marin Cilic, entre los principales cabezas de serie.

Este lunes entrarán en acción los dos grandes favoritos Rafael Nadal y Novak Djokovic, también en la renovada central de Roland Garros. El tenista mallorquín, defensor del título que ya ha ganado en 11 ocasiones desde el 2005, debutará ante el desconocido tenista alemán Yannick Hanfmann (184 mundial), de 27 años, que nunca antes ha jugado un Grand Slam. El serbio, número 1 mundial, jugará a continuación ante un rival más complicado como el polaco Hubert Hurcakz (43 mundial).

Los retos de Nadal y Djokovic

Tanto Nadal como Djokovic tienen retos importantes en este remodelado Roland Garros que ha comenzado este domingo. La misión del tenista mallorquín es morder por decimosegunda vez la Copa de los Mosqueteros el próximo10 de junio, mientras que el tenista serbio llega con "una motivación suplementaria" ante la posibilidad de ganar los cuatro Grand Slam seguidos tras sus victorias en Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos el año pasado y el Abierto de Australia hace unos meses. Algo que ya logró Djokovic a caballo de las temporadas 2015 y 2016 y que, por contra no han conseguido nunca, ni Federer ni Nadal hasta el momento.