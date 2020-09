Feliz debut de Jesús Clemente en el Badajoz

El CD Badajoz dio muy buenas sensaciones ante el Almería en su primer partido de pretemporada, atípico con cuatro tiempos de 30, 25, 30 y 25 minutos respectivamente. Cayó por 2-1 este sábado en Marbella pero su rival milita en una categoría superior y disputaba su cuarto amistoso mientras que para los blanquinegros era el primero. Entre los nombres propios del equipo de Pedro Munitis sobresalió Jesús Clemente, que debutó con la camiseta del Badajoz dando una imagen excelente.

El centrocampista pacense declaró al club que "estoy muy contento de jugar mi primer partido aquí. Hemos empezado con un encuentro complicado ante un equipo de categoría superior y que lleva una pretemporada más larga que nosotros. Hemos estado muy bien, me quedo con el compromiso y el trabajo que ha tenido el equipo durante todo el partido y a seguir así”.

Clemente reconoció que “tenía muchas ganas de jugar con mi equipo, con mis nuevos compañeros, voy adaptándome a lo que me pide el míster. Lo único que puedo dar el trabajo y compromiso al equipo”.

El fichaje blanquinegro agradeció el apoyo de los aficionados durante el partido “y me alegro mucho que les haya gustado lo que he hecho dentro del campo. Intentaré mostrar todo lo que he venido a traer al club porque tengo muchas ganas”.

Clemente sube una categoría profesional, desde el Diocesano de Tercera División al Badajoz de Segunda B. “Entiendo que es un salto pero estos pasos hay que darlos algún día, estaba completamente seguro de mí mismo y así lo quiero mostrar”.

Primeros minutos de Saldaña

Junto a Clemente, se estrenó unos minutos el último jugador en llegar, el guardameta José María Saldaña, cedido por el Atlético de Madrid B, que sustituyó a Salvi. También la afición pudo ver a través de la televisión a los cinco defensas nuevos, Aitor Pascual y Tomás Sánchez que salieron de inicio y Dani Fernández, Manuel Cedenilla e Ismael Armenteros que lo hicieron en la segunda parte.

De igual modo, debutaron con buen pie centrocampistas como Otegui, que jugó en la primera parte junto a Sergi Maestre y Diego Barri en la segunda con Álex Corredera. Además, el delantero Ernest Forgas estrelló un balón en el palo y ofreció un buen nivel con Dani Aquino en la punta, que marcó el gol blanquinegro. Alayeto jugó arriba en la segunda parte junto a Gorka Santamaría y Munitis también dio la oportunidad a jóvenes como Faysal y Josito.

Del bloque de futbolistas que continúa de la pasada temporada también tuvo momentos muy buenos David Concha en la banda izquierda.