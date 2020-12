La feliz excepción de Dani Mori

Dani Mori se comerá el turrón en el Mérida. Y esto ya es una novedad en un club al que se puede catalogar de devora entrenadores cuando está en Segunda B. Es más, el asturiano es el primero, desde que la entidad es Asociación Deportiva, que inicia la temporada y llega a estas fechas sin estar cuestionado. Curiosamente, ninguno de los cambios llevó al club a conseguir sus objetivos.

El último cambio de nombre de la entidad emeritense fue en la temporada 2013-2014, con Dani Martín en la presidencia. Desde entonces, el club ha jugado tres campañas en Tercera, cada una con un técnico: Bernardo Plaza, Ángel Alcázar y Santi Amaro (este con Paco Puertas de presidente). Estos últimos ascendieron. Las otras cuatro (sin contar la actual), las ha disputado el club en Segunda B con la presencia de hasta nueve inquilinos en el banquillo (sin tener en cuenta el partido que dirigió Plaza en la 2016-2017). En tres temporadas con Martín, fueron seis entrenadores (Nafti dos veces en la 17-18), y con Puertas, el curso pasado, estuvieron tres.

Yendo al último dato histórico, desde Goran Milojevic en la temporada 2008--2009 no ocurría la circunstancia actual. Por aquel entonces, el club tenía el apellido de Unión Deportiva, con José Fouto de presidente. El propio Milojevic llegaría la campaña anterior sustituyendo a Fabri González a falta de seis jornadas para el final de liga, disputando además la primera eliminatoria de ascenso a Segunda A frente a la Ponferradina, siendo, desde entonces y hasta el momento, el mayor hito conseguido por la entidad con ambas denominaciones.

En una temporada normal se suele llegar al parón navideño habiendo disputado 17 jornadas de liga. En este atípico campeonato solo se han disputado 8, lo que es una circunstancia que puede facilitar el retraso de decisiones sobre el futuro de un entrenador. Sin embargo, ya se están viendo las primeras destituciones de técnicos en la categoría.

Aunque los exámenes finales son en mayo, la reválida que se pasa en marzo con el final de la primera parte del campeonato es muy importante para saber cuáles son los objetivos finales por los que se va a pelear. En el caso emeritense, el reto marcado es ascender a la Primera División RFEF (liga Pro). Para ello le serviría con acabar esta fase entre los tres primeros, es decir, tal y como está ahora gracias a los buenos resultados que ha sacado en las últimas cinco jornadas, con dos empates y tres victorias.

Esta buena racha da lugar a que aumente la confianza en el proyecto encabezado por Dani Mori, que, por otra parte, es lo que siempre ha pedido el entrenador en sus comparecencias públicas: «Que confíen en nosotros, que lo vamos a conseguir». Lo pedía, sobre todo, en el comienzo del campeonato, cuando su equipo solo había sumado un punto de nueve posibles en las tres primeras jornadas y con malas sensaciones de juego.

La victoria en la cuarta fecha frente al Melilla en casa fue el punto de inflexión para empezar a sumar puntos, con dos victorias consecutivas. La tercera no llegó, no pudieron pasar del empate sin goles frente al Don Benito en un mal encuentro en el Romano José Fouto, lo cual no se mostraba como buen preámbulo para la recta final del año frente a los dos favoritos, Extremadura y Badajoz. A todo eso hay que añadir que la enfermería se cargaba de futbolistas importantes. Conseguir cuatro de los seis puntos en liza en ambas citas supone pasar una Navidad tranquila para encarar un segundo tramo del campeonato con confianza para conseguir el objetivo y volver a enganchar a la afición.