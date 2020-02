El Femenino Cáceres, a disfrutar su dulce momento

Tres victorias consecutivas suma el Femenino Cáceres, que hoy quiere la cuarta ante el Juan Grande (campos Manuel Sánchez Delgado, 11.00 horas), un equipo que ha perdido sus últimos siete partidos y que lucha por la permanencia. Las cacereñas, mientras, tienen hoy la posibilidad de asaltar, si ganan, la sexta plaza, con el permiso del Alhama, que tiene un complicado choque ante el Fundación Albacete.

«La victoria ante el Málaga nos ha reforzado», reconoce Ernesto Sánchez, entrenador del Femenino Cáceres, que no ha parado de entrenar a pesar de que el pasado fin de semana no hubo competición. «Espero que no nos suponga una rémora grande estar una semana sin competir».

De lo que está seguro el técnico es de que sus jugadoras saltan a dar el máximo para «demostrar que la racha positiva que llevamos no es una casualidad». Además, las cacereñas quieren llegar con buenas sensaciones al siguiente partido, el derbi ante el Santa Teresa en Badajoz.

Sobre el Juan Grande, Sánchez cuenta que «es un equipo que, pese a que les ganamos 1-2, me gustó bastante. Tiene jugadoras veteranas que compiten muy bien. Y, a pesar de la mala racha de su rival, espera que el de este domingo sea un partido muy igualado por la necesidad del equipo canario.